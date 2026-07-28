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Ordu'da patpat devrildi: 1 çocuk öldü, 1 yaralı

Ordu'da patpat devrildi: 1 çocuk öldü, 1 yaralı
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ORDU'nun Altınordu ilçesinde, ‘patpat’ olarak bilinen tarım aracının devrildiği kazada sürücü yaralanırken, 6 yaşındaki kız kardeşi hayatını kaybetti.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde, 'patpat' olarak bilinen tarım aracının devrildiği kazada sürücü yaralanırken, 6 yaşındaki kız kardeşi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Altınordu ilçesi Eyüplü Mahallesi'nde meydana geldi. B.H. Korkmaz'ın (17), mahalledeki çeşmeden su almak için kullandığı patpatın, virajlı yolda kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu, kasasında bulunan kız kardeşi Miray Eslem Korkmaz (6), aracın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından aracın altından çıkarılan Miray Eslem Korkmaz'ın, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü B.H. Korkmaz ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Miray Eslem Korkmaz'ın cenazesi, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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