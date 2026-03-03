Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi
Ordu'nun Akkuş, Gölköy ve Gürgentepe ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Ayrıca, hamile, engelli ve kronik hastalığı olan kamu personeli ile anaokulu ve kreşe giden çocukları olan kadın personel idari izinli sayılacak.
Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin iç kesimlerinde yoğun kar yağışı ve yollarda buzlanma nedeniyle Akkuş, Gölköy ve Gürgentepe ilçelerinin tamamında eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşe giden kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Kaynak: AA / Hayati Akçay