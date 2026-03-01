Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi
Ordu'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildi. Akkuş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullar ile Fatsa, Ünye ve Perşembe'deki bazı okullarda taşımalı eğitime ara verilecek. Ayrıca hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan kamu personeli ile anaokulu ve kreşlerde çocuğu olan kadınlar idari izinli sayılacak.
Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin iç kesimlerinde devam eden yoğun kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle Akkuş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Mesudiye, Ulubey ilçelerinin tamamında, Fatsa, Ünye ve Perşembe ilçelerinde de bazı okullardaki taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.