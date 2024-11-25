Ordu'da kar geçit vermiyor: Mahsur kalan 4 kişi aranıyor

Ordu'da yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 4 kişiden dünden beri haber alınamıyor. Ordu Valiliğ'nden

yapılan yazılı açıklamada, Murat ve Ferhat Günay ile Hüdaverdi ve Barış Aslantaş'ın, 23 Kasım Cumartesi günü 34 FCR 655 plakalı araçla Mesudiye ilçesinin Topçam bölgesine ava gittiklerinin, eşleri tarafından beyan edildiği belirtildi.

Dün 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, 4 kişinin, Mesudiye ilçesi Topçam bölgesi Horu Obası'ndaki mescitte olduklarını ve mahsur kaldıklarını yakınlarına bildirdikleri ve kurtarma talepleri olduğunun iletildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

KAR VE TİPİ NEDENİYLE ARAMA ÇALIŞMALARI ZORLUKLA YÜRÜTÜLÜYOR

"Bunun üzerine ilçe jandarma ekipleri bahsi geçen adrese intikal etmiştir. Yapılan arama çalışmalarında bölgede ve mescitte olmadıkları tespit edilmiş, yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı daha ileriye gidilemeyerek geri dönülmüştür. Daha sonra yakınları tarafından tekrar ulaşılamadığı beyan edilmiştir. Bu ihbardan sonra Mesudiye İlçe Jandarma Karakolu 1 araç ve 3 personel, Jandarma Arama Kurtarma Timi 1 araç ve 4 personel, AFAD 1 araç ve 4 personel, Ordu Büyükşehir Belediyesi 1 iş makinesi ve 2 personelle bölgeye intikal etmiştir. 25 Kasım saat 03.00'de Horu Obası'na ulaşılmış, tekrar bölgede arama yapılmış olup kayıp vatandaşlarımıza ulaşılamamıştır. Kar ve tipi nedeniyle daha ileriye gidilememiştir."

"KAYIP VATANDAŞLARIMIZ 23 PERSONEL VE 7 ARAÇLA ARANIYOR"

Açıklamada, arama çalışmalarına devam edildiği vurgulanarak, "13 personel, 4 araçtan oluşan aynı ekip kayıp vatandaşları tekrar aramak üzere sabah 09.00'da bölgeye intikal etmiştir. Ayrıca Kabadüz Jandarma Komutanlığı 1 araç ve 4 personel, Ordu AFAD 1 araç ve 4 personel, Ordu Büyükşehir Belediyesi 1 iş makinesi ve 2 personelle Çambaşı Yaylası istikametinden destek ekip olarak arama çalışmalarına katılmıştır. Kayıp vatandaşlarımızı 23 personel, 7 araç ile arama kurtarma faaliyetleri devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.