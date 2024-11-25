Üye Girişi
Haberler
İstanbul'daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu

Aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

 Olay iddia: 7 kişiyi öldürüp intihar eden cani 'Karım beni aldatıyor' demiş

7 kişiyi öldüren cani tek bir cümle sarf edip silahına sarılmış

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni dava

Erdoğan, mahkemedeki o sözleri affetmedi
İmamoğlu ve Kurum aylar sonra yeniden karşı karşıya: 'Hadi gel de kapat'

Aylar sonra yeniden karşı karşıya geldiler: Hadi gel de kapat

Ordu'da kar geçit vermiyor: Mahsur kalan 4 kişi aranıyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan 4 kişi için arama çalışması başlatıldı. Arama kurtarma çalışmaları 23 personel ve 7 araç ile devam ediyor.

Ordu'da yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 4 kişiden dünden beri haber alınamıyor. Ordu Valiliğ'nden
yapılan yazılı açıklamada, Murat ve Ferhat Günay ile Hüdaverdi ve Barış Aslantaş'ın, 23 Kasım Cumartesi günü 34 FCR 655 plakalı araçla Mesudiye ilçesinin Topçam bölgesine ava gittiklerinin, eşleri tarafından beyan edildiği belirtildi.
Dün 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, 4 kişinin, Mesudiye ilçesi Topçam bölgesi Horu Obası'ndaki mescitte olduklarını ve mahsur kaldıklarını yakınlarına bildirdikleri ve kurtarma talepleri olduğunun iletildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

KAR VE TİPİ NEDENİYLE ARAMA ÇALIŞMALARI ZORLUKLA YÜRÜTÜLÜYOR

"Bunun üzerine ilçe jandarma ekipleri bahsi geçen adrese intikal etmiştir. Yapılan arama çalışmalarında bölgede ve mescitte olmadıkları tespit edilmiş, yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı daha ileriye gidilemeyerek geri dönülmüştür. Daha sonra yakınları tarafından tekrar ulaşılamadığı beyan edilmiştir. Bu ihbardan sonra Mesudiye İlçe Jandarma Karakolu 1 araç ve 3 personel, Jandarma Arama Kurtarma Timi 1 araç ve 4 personel, AFAD 1 araç ve 4 personel, Ordu Büyükşehir Belediyesi 1 iş makinesi ve 2 personelle bölgeye intikal etmiştir. 25 Kasım saat 03.00'de Horu Obası'na ulaşılmış, tekrar bölgede arama yapılmış olup kayıp vatandaşlarımıza ulaşılamamıştır. Kar ve tipi nedeniyle daha ileriye gidilememiştir."

"KAYIP VATANDAŞLARIMIZ 23 PERSONEL VE 7 ARAÇLA ARANIYOR"

Açıklamada, arama çalışmalarına devam edildiği vurgulanarak, "13 personel, 4 araçtan oluşan aynı ekip kayıp vatandaşları tekrar aramak üzere sabah 09.00'da bölgeye intikal etmiştir. Ayrıca Kabadüz Jandarma Komutanlığı 1 araç ve 4 personel, Ordu AFAD 1 araç ve 4 personel, Ordu Büyükşehir Belediyesi 1 iş makinesi ve 2 personelle Çambaşı Yaylası istikametinden destek ekip olarak arama çalışmalarına katılmıştır. Kayıp vatandaşlarımızı 23 personel, 7 araç ile arama kurtarma faaliyetleri devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Ordu'da kar geçit vermiyor: Mahsur kalan 4 kişi aranıyor
Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
img

Katliamda her bir detay kan donduran cinsten! Tüm ailesini öldürmeyi kafasına koymuş
img

Tepki gösterdiği çim uzunluğu ortaya çıktı
img

Asgari ücret ve memur zammı birçok kalemi etkileyecek
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCevap :

Ava giderken avlanmışlar iyi olmuş !

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Erzurum'da yarın okullar açık mı? Erzurum'da 26 Kasım Salı (yarın) okullar tatil mi? Sivas'ta okullar tatil mi 26 Kasım? Sivas'ta okullar tatil edildi mi? Bolu'da yarın okullar açık mı? Bolu'da 26 Kasım Salı (yarın) okullar tatil mi? Adana'da okullar tatil mi 26 Kasım Salı? Adana'da okullar tatil edilecek mi? Bursa okullar tatil mi 26 Kasım? Bursa'da okullar tatil edildi mi? Yarın okullar açık mı? Ankara'da 26 Kasım Salı (yarın) okullar tatil mi? MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DURUM! En düşük memur maaşı ne kadar olacak? 2025 Memur maaş zamları ne zaman açıklanacak? İrfan Can Kahveci ne kadar maaş alıyor? Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci ne kadar alıyor? Belediye kreşleri kapatılacak mı? Belediyelerin açtığı kreşler neden kapatılacak? En son deprem ne zaman oldu? 25 Kasım az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Giovanni van Bronckhorst istifa edecek mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.