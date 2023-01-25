Onur Şener Cinayeti Davası Başladı. Sanık Avukatları, Şener'in Sanatçı Değil Şarkıcı Olduğunu İddia Etti

Ankara’da sahne aldığı eğlence mekanında müzisyen Onur Şener’in öldürülmesi ile ilgili dava Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katılma talebinde bulunması üzerine sanık avukatları, Onur Şener’in sanatçı değil şarkıcı olduğunu söyleyerek talebin reddedilmesini istedi. Mahkeme, Bakanlığın talebini reddetti. İki tutuklu sanık savunmasını yaptı, duruşma öğleden sonra savunmaların alınmasıyla devam edecek.

GÜRKAN DEMİRTAŞ

Ankara'da sahne aldığı eğlence mekanında müzisyen Onur Şener'in öldürülmesi ile ilgili dava Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katılma talebinde bulunması üzerine sanık avukatları, Onur Şener'in sanatçı değil şarkıcı olduğunu söyleyerek talebin reddedilmesini istedi. Mahkeme, Bakanlığın talebini reddetti. İki tutuklu sanık savunmasını yaptı, duruşma öğleden sonra savunmaların alınmasıyla devam edecek.

Müzisyen Onur Şener'in Ankara'da sahne aldığı eğlence mekanında 2 Ekim'de öldürülmesi ile ilgili olarak üçü tutuklu beş kişinin "Canavarca hisle öldürme" suçuyla yargılanmasına bugün başlandı. Davanın ilk duruşması bugün Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya, sanatçı Şener'in ailesi ve yakınlarının dışında CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca da katıldı.

Duruşmada Kültür ve Turizm Bakanlığı davaya müdahillik talebinde bulundu. Sanık avukatları, " Onur Şener, sanatçı değil şarkıcıdır" diyerek bakanlığın katılma talebinin reddini istedi. Mahkeme heyeti, bakanlığın katılma talebini reddetti.

"BARDAĞI, HEYECANLA, TELAŞLA FIRLATTIM"

Üçü tutuklu beş sanığın mahkeme huzurunda savunmalarına başlandı. Tutuklu sanıklardan İlker Karakaş, şunları söyledi:

"Kapının önüne çıktığımda arkadaşlarım ve şef garson konuşuyordu. Yanlarına gittim. Ona olayı anlatmak istedim. Bunun üzerine mekanın sol tarafına doğru geçtik. Onur Şener o sırada mekandan çıktı ve bize küfür etti. Üstümüze geldi, ben de o sırada elimde bulunan bardağı Onur'a doğru fırlattım. Ben Onur Şener'den korkmadım. Ben Onur Şener'in psikolojisinin bozuk olduğunu anladım. Onunla kavga etmek istemedim. Ama o bize saldırdı. Bardağı, heyecanla, telaşla fırlattım. Raporlarda belirtilen elimdeki kesiklerin nasıl olduğunu bilmiyorum. Görmedim. Maktulün boynundaki kesiklerin nasıl olduğunu görmedim. Ben Pelin hanımla uğraşıyordum."

"İLKER ELİNDEKİ BİRA BARDAĞIYLA ONUR BEYİN KAFASINA VURDU"

Tutuklu sanıklardan Ali Gündüz de şu savunmayı yaptı:

"İddianamedeki suçlamaları kabul etmiyorum. Sayın Onur Şener'i adımın geçtiği bir olayda kaybettiğimiz için üzgünüm. Ailesine ve sevenlerine de başsağlığı diliyorum. Mekan içerisinde yaşanan tartışmanın ardından dışarı çıktığımızda herkeste bira bardağı var mıydı emin değilim. Onur bey dışarı çıkıp bizimle ters istikamete doğru yürüdü. Sonra bir anda dönüp üzerimize koştu. İlker elindeki bira bardağıyla Onur beyin kafasına vurdu. Ardından arbede başladı. Ben yere cam kırıklarının üstüne düştüm. Bu esnada da kim kime ne yaptı görmedim. Dışarıda arbede ilk İlker ve Onur bey arasında oldu. Semih'i hatırlamıyorum. Eşim ve Jale'nin bir teması olmadı."

Gündüz'ün savunmasının tamamlanmasının ardından heyet, duruşmaya ara verdi. Duruşma öğleden sonra sanık savunmalarıyla devam edecek.