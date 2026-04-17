MHP Bilecik ve Çanakkale il teşkilatlarını feshetti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bilecik ve Çanakkale il teşkilatlarının feshedildiğini açıkladı. MHP Bilecik İl Başkanlığı görevine Talha Özkan, MHP Çanakkale İl Başkanlığı görevine ise Salih Altınkaya atandı.

BİLECİK İL TEŞKİLATI FESHEDİLDİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada Bilecik İl Teşkilatı’nın parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak, 34. madde uyarınca feshedildiğini açıkladı. Yalçın, aynı yetki kapsamında Bilecik İl Başkanlığı görevine Talha Özkan’ın atandığını belirledi.

ÇANAKKALE İL TEŞKİLATI DA KAPATILDI

Yalçın, benzer bir kararın Çanakkale için de alındığını duyurdu. Açıklamada, Çanakkale İl Teşkilatı’nın da aynı gerekçelerle feshedildiği ifade edildi. MHP yönetimi, Çanakkale İl Başkanlığı görevine Salih Altınkaya’yı atadı.

PARTİ TÜZÜĞÜNE VURGU YAPILDI

Her iki kararın da parti tüzüğünün ilgili maddelerine dayandırıldığını vurgulayan Yalçın, açıklamalarını “Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleriyle tamamladı.

