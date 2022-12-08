Önüne oturduğu dolmuşun altında kalıp ölmüştü; 'asli' kusurlu bulundu

ZONGULDAK'ta, park halindeki dolmuşun önüne oturup, sigara içerken aracın hareket ettirilmesiyle altında kalarak hayatını kaybeden Mehmet Baş (80), bilirkişi raporuna göre 'asli', şoför Yunus Emre K. (20) ise 'tali' kusurlu bulundu.

ZONGULDAK'ta, park halindeki dolmuşun önüne oturup, sigara içerken aracın hareket ettirilmesiyle altında kalarak hayatını kaybeden Mehmet Baş (80), bilirkişi raporuna göre 'asli', şoför Yunus Emre K. (20) ise 'tali' kusurlu bulundu. Rapor sonrası hazırlanan iddianamede, Yunus Emre K. için 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi. Yunus Emre K.'nin yargılanmasına başlanırken, mahkemece kazadaki kusur oranının belirlenmesi kararlaştırıldı.

Kaza, 9 Eylül'de Bülent Ecevit Caddesi'nde dolmuş durağında meydana geldi. İddiaya göre, kahvehanede oturan Mehmet Baş, sigara içmek için dışarı çıkıp, park halindeki 67 M 0009 plakalı dolmuşun önüne oturdu. Kalkış sırası gelen dolmuş şoförü Yunus Emre K. de direksiyon başına geçip, aracı çalıştırdı. Hareketlenen dolmuş, Mehmet Baş'a çarptı. Kazada aracın altında kalan Baş, hayatını kaybetti. Eylül ayında hazırlanan bilirkişi raporunda Mehmet Baş'ın, 'taşıt trafiğini tehlikeye sokacak şekilde hareket etmek' maddesi uyarınca 'asli' kusurlu bulunduğu ortaya çıktı. 'Tali' kusurlu bulunan şoför Yunus Emre K.'nin ise hareket öncesi aracın etrafını kontrol etmediği ve yetersiz ehliyeti olduğu belirtildi.

Sanık avukatı da Yunus Emre K.'nin beraatini ve adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti. Tutuksuz sanık hakkında adli kontrol tedbirlerini kaldıran hakim, kazadaki kusur oranının belirlenip, rapor edilmesi için dosyayı bilirkişiye göndererek, duruşmayı erteledi.