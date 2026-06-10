OnlyFans soruşturmasında 27 şüpheliye 10'ar yıl hapis talebi

ERİŞİME kapalı olan sanal medya uygulaması 'OnlyFans' üzerinden müstehcen içerik paylaşımı yapıldığı ve bu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin çeşitli finansal işlemlerle sisteme sokulduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Aralarında sanal medya fenomenleri ve içerik üreticilerinin de bulunduğu 27 şüpheli hakkında, 'Müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak' suçlarından 10'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede şüphelilerden Cansu Bade Taş'ın banka hesaplarında toplamda 23 milyon 267 bin 861 lira gelen para transferi, 22 milyon 191 bin 719 lira ise giden para transferi trafiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında Burçin Erol, Gizem Bağdaçiçek, Merve Taşkın, Serpil Cansız ve Zeynep Alkan hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, erişime kapalı olan sanal medya uygulaması 'OnlyFans' üzerinden müstehcen içerik paylaşımı yapıldığı ve bu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin çeşitli finansal işlemlerle sisteme sokulduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Türkiye'de erişim engeli bulunan 'OnlyFans' isimli sanal medya platformu üzerinden ücret karşılığında müstehcen fotoğraf ve videolar paylaşıldığı, şüphelilerin ise sanal medya hesapları aracılığıyla bu içeriklere yönlendirme yaptığı öne sürüldü.

İddianamede, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar ile MASAK tarafından hazırlanan mali analiz raporlarının soruşturmaya dayanak oluşturduğu belirtildi. Savcılık, 'OnlyFans' platformunun Türkiye'de 7 Haziran 2023 tarihinde kamu ahlakı ve aile yapısına aykırı içerikler barındırdığı gerekçesiyle erişime engellendiğini hatırlatarak, şüphelilerin platforma VPN aracılığıyla erişim sağladığını ileri sürdü.

AÇIK KAYNAK TARAMASINDA TESPİT EDİLDİ

İddianamede, şüphelilerin Instagram, X, TikTok ve Telegram gibi sanal medya platformlarında yaptıkları paylaşımlarla takipçilerini ücretli içeriklere yönlendirdikleri, bazı içeriklerin ise herkesin erişimine açık internet sitelerinde yayımlandığının tespit edildiği kaydedildi. Savcılık, açık kaynak araştırmalarında şüphelilere ait olduğu değerlendirilen çok sayıda müstehcen fotoğraf ve videoya ulaşıldığını belirtti.

MASAK RAPORLARI DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma kapsamında MASAK tarafından hazırlanan raporlarda, şüphelilerin banka hesapları, elektronik para kuruluşları ve kripto varlık platformlarındaki para hareketlerinin incelendiği belirtildi. İddianamede, milyonlarca liralık işlem hacmine ulaşıldığı, çeşitli ödeme kuruluşları ve kripto para platformları üzerinden para transferleri gerçekleştirildiğinin tespit edildiği ifade edildi.

'AMACIM GELİR KAZANMAK DEĞİLDİ'

İddianamede ifadesine yer verilen şüpheli Tülin Arıkoğlu, "Ben İnfluencer'ım. İnstagram isimli sosyal medyada İnfluencer'lik yapmaktayım. Bu platformdan elde ettiğim gelir ile geçimimi sağlarım. Başka da bir gelir kaynağım yoktur. Onlyfans isimli platform tam hatırlamamakla birlikte 2024-2025 yılından önce ülkemizde serbest idi. 18 yaş üzeri herkes giriş yapabiliyordu. Ancak sonradan bu platform ülkemizde yasaklandı. Bu tarihlerden sonra sadece VPN ile giriş yapılabilmektedir. Ülkemizde serbest olduğu dönemde tam tarihini hatırlamamakla birlikte 2021-2022 yılları arasında onlyfans isimli platformda hesap açmıştım. Bu platforma fotoğraf ve video yükledim. Amacım gelir kazanmak değildi. Onlyfans isimli platform uluslararası bilinirliği bulunan bir uygulamadır. Bende burada hesap açarak buradaki takipçilerimi asıl işim olan ve influencer'lık yaptığım hesabıma yani instagram hesabıma yönlendirmekti. Bu amaçla Onlyfans isimli platformunda hesap açmıştım. Ben burada ülkemizde serbest olduğum dönemde birkaç kez ve çok düşük miktarlarda gelir elde ettiğim oldu. Elde ettiğim gelirleri de İnstagramdaki hesabımı büyütmek ve çekim malzemeleri almak için kullandım" dedi.

'ONLYFANS'E KAYIT OLDUKTAN SONRA BURADAN BİR KISIM ÖDEMELER ALMAYA BAŞLADIM'

İddianamede ifadesine yer verilen şüpheli Eda Alboya, "Benim 2020 yılından itibaren Onlyfans hesabım vardır. Onlyfans isimli siteye üye olabilmek için üyelerin kimlik ve kredi kartlarını tanıtmaları gerekir. Aynı zamanda üyelerin 18 yaşından büyük olma zorunluluğu vardır. Bu sitede paylaşım yapan kişiler paylaşımlarını herkese açık olarak yapabildiği gibi sadece abonelerine özel olarak da yapabilmektedirler. Nitekim ben yapmış olduğum tüm paylaşımları abonelere özel olarak yaptım yani hesabım gizlidir. Herkesin görebileceği şekilde herhangi bir resim ya da video paylaşmadım. Abonelere özel yapmış olduğum paylaşımlar sebebiyle site üzerinden para gönderimleri Türk Bankalarına olmuyordu. Site bana 'Cosmo Paynet' isimli banka üzerinden verilmiş hesap kartı gönderdi. Bu hesap kartına ödemeler geliyordu ben de herhangi bir banka ATM'sinden parayı çekiyordum ve kendi hesaplarıma koyuyordum. Daha sonra da hesabımda bulunan paraların bir kısmını vadeli hesaplarıma gönderdim bir kısmıyla döviz aldım sattım ve araba hobim olduğu için araba alım satımları yaptım. Ben 2020 yılında Onlyfans'e kayıt olduktan sonra buradan bir kısım ödemeler almaya başladım ancak bu sistem Türkiye'de bilinmediği için nereye ne şekilde vergi ödeneceği belli değildi. Bu sebep ile kazandığım paranın vergisini veremedim ancak daha sonra bana geriye dönük olarak vergi borcum olduğundan bahisle vergi kaçakçılığından dolayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yüksek miktarda ödeme yapmam gerektiğinden bahisle ihtarat geldi" dedi.

'PAYLAŞTIĞIM LARDA CİNSEL UZUVLARIM GÖRÜLMEYECEK ŞEKİLDEDİR'

Şüpheli Ceyda Ersoy ifadesinde, "Onlyfans sitesine ise hatırladığım kadarıyla 2022 yılında üye oldum. Onlyfans'e abone olmaktaki amacım burada bir takım video ve resimler paylaşarak gelir elde etmektir. Paylaşmış olduğum resim ve videolar bazılarına göre müstehcen olarak kabul edilebilir. Ancak paylaştığım fotoğraflarda cinsel uzuvlarım görülmeyecek şekildedir. O yüzden ben müstehcen olduğunu düşünmüyorum. İnstagram platformu üzerinden de paylaşım yapıyordum. Burada abonelik sistemi vardır. Cüzi miktar ödenerek abone olunulur. Ancak bir kaç aydır burada da paylaşım yapmıyorum. Sosyal medya üzerinden yapılan iş ve işlemler sebebiyle vergi ödenmesi gerektiğini 2024 yılında öğrendim ve hemen akabinde müracaatta bulunarak vergi ödemeye başladım. Onlyfans isimli siteden yapmış olduğum kazanımları ilgili firma doğrudan bizim hesaplarımıza aktaramadığı için bu paralar 'Paxum' isimli uygulamaya yükleniyordu. Bende site üzerinden giriş yaptıktan sonra bu uygulamaya girerek buradaki kripto parayı paribudaki kripto hesabıma gönderiyordum. Oradan da bozdurarak TL'ye çevirip vergi ödemesi yaptığım kendi banka hesabıma aktarıyordum. Devlet yüzde 15 vergiyi çektikten sonra kalan parayı ben kullanıyordum. 2022- 2024 yılları arasında Onlyfans firması sahibi Paxum uygulamasına alacağım ücreti dolar olarak gönderiyordu ben de oradan kendi hesaplarıma parayı çevirip TL olarak atabiliyordum" dedi.

'BAHİS BATAKLIĞINA BULAŞTIĞIM İÇİN PİŞMANIM

Şüpheli Cansu Bade Taş ifadesinde, "Onlyfans isimli bir platformda kesinlik bir ücret karşılığında fotoğraf ya da video satmadım. Onlyfans isimli uygulamayı yaklaşık 4 yıl kadar önce 1 günlüğüne kullanmaya çalıştım. Uygulamanın ara yüzü İngilizce olduğu için yüklediğim görselleri sildim. Bir daha kullanmadım. Bu uygulamadan kesinlikle hiçbir şekilde gelir elde etmedim. Dilini çıkarmış olan duvar kağıdındaki bayan kişi benim ve arkasını dönük olan profildeki kişide benim. Bu uygulamayı ben açmıştım. Ancak kesinlikle kullanmadım. Benden başka bir kullanıcısı yoktur. Kanepeye uzanmış bayan şahısta benim. Ben kesinlikle bu fotoğraf üzerinden bir gelir elde etmedim. Aleni bir şekilde de paylaşım yapmadım. Online bahis sitelerinde oyun oynadığım oldu. 'IQ Money' isimli şirketten gelen ve giden tutarlar bahis oynamak için gönderilen ve çekilen paralarıdır. Zaten oynadığım süre içerisinde gelen ve giden tutarlar dikkate alındığında oldukça fazla tutar kaybettiğim görülecektir. Hesabıma gelen ve giden tutarlar ise online bahis sitelerinde oynadığım oyunlar için gönderilen paralardır. Ablamın hesabını da ben kullanmaktaydım. Benim hesabımda icra olduğu için 2-3 yıl boyunca ablamın hesabını kullanmak zorunda kaldım. Bahis bataklığına bulaştığım için pişmanım" dedi.

BAZI ŞÜPHELİLER 'ONLYFANS' HESABI KULLANDIKLARINI KABUL ETTİ

İddianamede yer verilen savunmalarda şüphelilerin bir kısmı, elde ettikleri gelirlerin sanal medya yayıncılığı, dijital içerik üretimi, canlı yayın platformları ve abonelik sistemlerinden kaynaklandığını öne sürdü. Bazı şüpheliler ise OnlyFans hesabı kullandıklarını kabul ederken, elde edilen gelirler için vergi ödediklerini savundu. Bazıları ise platformu hiç kullanmadıklarını ya da hesaplarının uzun süre önce kapatıldığını beyan etti.

23 MİLYON LİRALIK GELEN PARA TRANSFERİ TESPİT EDİLDİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri ve siber suçlar raporlarında şüphelilerin hesap hareketleri incelendi. Şüphelilerden Cansu Bade Taş'ın banka hesaplarında yapılan araştırmalarda, toplamda 23 milyon 267 bin 861 lira gelen para transferi, 22 milyon 191 bin 719 lira ise giden para transferi trafiği tespit edildi.

TUTUKLU ŞÜPHELİLER BULUNUYOR

İddianamede, soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı şüphelilerin çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimlikleri'nce tutuklandığı, şüphelilerden Burçin Erol, Gizem Bağdaçiçek, Merve Taşkın, Serpil Cansız ve Zeynep Alkan hakkında ise 21 Mayıs 2026 tarihinde yakalama kararı çıkarıldığı yer aldı. Dosyada çok sayıda dijital materyal incelemesi, mali analiz raporu, bilirkişi raporu ve açık kaynak araştırmasının delil olarak yer aldığı kaydedildi.

10 YILA KADAR HAPİS TALEP EDİLDİ

Savcılık, 27 şüphelinin eylemlerinin değerlendirilmesi sonucunda haklarında 'Müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak' suçlarından 10 yıla kadar hapis cezasıyla dava açılmasını talep etti. İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı