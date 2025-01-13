Üye Girişi
Haberler
Bakan Işıkhan: İhtiyaç olursa asgari ücrete temmuz ayında iyileştirme yaparız

Asgari ücret için ara zam sinyali! Bakan tarih verdi
MİT, Reyhanlı saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı'yı Suriye'de yakaladı

MİT hain saldırının failini yakaladı
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alındı

Beşiktaş Belediye Başkanı gözaltına alındı
Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan operasyonda bakan yardımcısının kardeşi de gözaltına alındı

Bakan yardımcısının kardeşi gözaltında

Onat Kutlar, Vefatının 30. Yılında Anıldı

Onat Kutlar, Vefatının 30. Yılında Anıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şair ve yazar Onat Kutlar, vefatının 30. yılında düzenlenen anma programında, eserlerinin okunması ve görsel içeriklerin sunulmasıyla anıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Kutlar'ın aydın sorumluluğunu ve demokrasiye olan inancını vurguladı.

Şair ve yazar Onat Kutlar, vefatının 30. yılında Metrohan'da düzenlenen " Onat Kutlar : Başkaldırı ve Şenlik Günleri"nde ele alındı.

Beyoğlu Belediyesinin düzenlediği, yazar Zeynep Oral'ın moderatörlüğü üstlendiği anma programında, oyuncu Halil Ergün, Nazan Kesal ve Tayfun Eraslan'ın Onat Kutlar'ın eserlerinden derlenmiş metinleri okumasının yanı sıra yapımcı Selçuk Metin'e ait görsel içerikler ve oyuncu Filiz Kutlar'ın fotoğraf arşivinden görüntüler de izleyiciye sunuldu.

"Ülkesini çok seviyordu"

Açılışta konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Kutlar'ın ülkenin yetiştirdiği önemli bir aydın olduğunu dile getirerek, "Anmak demek sadece o ismi, kişiliği, şahsiyeti anmak değil, onun fikrini yaşatmaktır. Savunduğu fikirlerle, güzel ve aydınlık günler için mücadeleden vazgeçmemeyi, Onat Kutlar'ın satırlarını okuyarak öğrendik. Bu anmaları sürekli kılmayı çok önemsiyorum." dedi.

Kutlar'ın Beyoğlu'nu çok sevdiğini aktaran Güney, şunları kaydetti:

"Kutlar, son bir buçuk yılında Beyoğlu'nda yaşamış, üretmiş ve Beyoğlu'nun belki bütün sokaklarını ezbere biliyordu. Aynı şekilde ülkesini de çok seviyordu. 12 Eylül'ün o karanlık günlerinde bile ülkesinin aydınlık günlerine, demokrasiye inanıyordu ve aydınlar bildirgesinin mimarlarından birisiydi. Kutlar'ı ve o saldırıda kaybettiğimiz Yasemin Cebenoyan'ı bir kez daha rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyorum."

"Sinema kültürümüzü borçlu olduğumuz kişi"

AA muhabirine konuşan Zeynep Oral ise Kutlar'ın Türkiye'den yetişmiş çok ender entelektüellerden biri olduğuna işaret ederek, "Aydın sorumluluğunun bilincinde, hem edebiyatçı, hem büyük bir örgütçü hem de sinema kültürümüzü borçlu olduğumuz kişi. Hayatı boyunca belli ilkeler doğrultusunda evrensel, çağdaş değerleri bu ülkeye yerleştirmeye çalışan çok önemli bir insan." ifadelerini kullandı.

Kutlar'ı sevenler, yolunda ilerlemek isteyenler olarak böyle bir programda onunla buluştuklarını söyleyen Oral, "Programın büyük bir bölümü kendi sözlerinden, yazdıklarından oluştu. Onun için 'Onat'ı şöyle severdim, böyle severdim' veya 'şu zaman tanıdım, beraber şunu yaptık' diye anlatmıyor kimse. Yalnızca Onat Kutlar'ı dinliyoruz. Onat, yeteneğe, gençliğe, umuda ve aydınlık günlere müthiş inanan bir insandı. Biz de sahnede onun planladıklarını ve ilkelerini paylaşmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Yazar Adnan Özyalçıner ve müzisyen Zeynep Avcı'nın da Kutlar'ı ele aldığı programda Balkız Mercan Eruluğ, hazırladığı müzik dinletisini katılımcılara sundu.

Kaynak: AA / Ömer Mirza Şeker - Güncel
img

Avukatın yürekleri ağza getirdiği an!
img

Ünlü yorumcular Osimhen'in pozisyonunda tereddütsüz görüş belirtti
img

Suriye'de araç fiyatları çakıldı: Eski fiyatla şimdi 10 tane alınır
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözler bugün Erdoğan'ın vereceği müjdelerde! İlk ipuçları gelmeye başladı

Gözler bugün vereceği müjdelerde! İşte ilk ipuçları
Yenidoğan Çetesi davasında 2. duruşma! İlker Gönen'in avukatı, savcının dosyadan el çektirilmesini istedi

Mahkemede ilginç diyalog! Avukattan gelen talep duruşmaya ara verdirdi
Yangınla mücadele eden ABD'nin işi zor! Çekilen bu görüntü hayrete düşürdü

Alevlerin kuşattığı ABD'nin işi zor! Çekilen görüntüye bakar mısınız
Bir dönemin efsanesi Nokia tarih oluyor

Dünyaca ünlü telefon markası piyasadan resmen çekildi
Barcelona Real Madrid'i darmadağın etti! Herkes Ancelotti'ye yüklendi

Barcelona Real Madrid'i darmadağın etti! Herkes aynı dertten yakındı
Hastanenin yeni doğan bebeği için çıkardığı 738.360 dolarlık fatura anneyi şok etti

Hastanenin yeni doğan bebeği için çıkardığı 738.360 dolarlık fatura anneyi şok etti

Son Dakika Haberleri

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan açıkladı! Kızıl Goncalar neden yok? 13 Ocak Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman? NOW TV yayın akışı! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 13 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? FED FAİZ KARARI | FED Ocak ayı faiz kararı ne zaman belli olacak? Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? TRT Spor yayın akışı 13 Ocak! Bu akşam hangi maçlar var? Los Angeles yangını neden çıktı? Los Angeles yangınında kaç kişi öldü? AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ | AÖF Sınav giriş yerleri belli oldu mu? Sınav giriş yerlerine nasıl bakılır? AÖF finalleri sınav giriş yeri sorgula! Çağla Şıkel'in sevgilisi kim, kaç yaşında? Çağla Şıkel'in kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi kim? Akdeniz Belediyesi hangi parti? Mersin Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.