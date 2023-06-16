Ömür boyu kanama korkusuyla yaşayan hemofili hastalarına gen terapisi umudu

KANIN pıhtılaşmasını sağlayan bazı maddelerin eksikliği nedeniyle her an kanama riski ile karşı karşıya kalan ve ömür boyu yüzlerce kez koruma iğneleri olmak zorunda kalan hemofili hastaları, gen terapisi sayesinde iğne olmaktan kurtuluyor. Dünyada ruhsat alan ancak Türkiye'de henüz iki yıl önce başlayan klinik araştırmalara dahil edilen 20 hasta, gen terapisi sayesinde hemofilisiz bir hayata kavuşuyor. İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Müdürü ve Kalıtsal Kanama Bozuklukları Birimi Başkanı Prof. Dr. Bülent Zülfikar, binlerce hemofili hastasına umut olan gen terapisini geçtiğimiz aylarda ilk kez İstanbul'da da bir hastaya uyguladıklarını kaydederek, önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de yaklaşık 80 bin kişi, kalıtsal kanama bozukluğu hastalıkları ile yaşıyor. Kanda pıhtılaşmayı sağlayan maddelerin üretilmesini sağlayan genin eksikliği ile oluşan kanama bozukluğu hastalıkları içerisinde ise hemofili ilk sıralarda yer alıyor. Hemofili hastaları, kanda pıhtılaşmayı sağlayan bazı maddelerin doğuştan eksikliği nedeniyle en ufak bir yaralanmada dahi kanama durmadığı için hayati tehlikeye girebiliyor. Bu hastalara pıhtılaşmayı sağlayan bu maddeler, enjeksiyon yoluyla dışarıdan veriliyor. Her yıl onlarca kez koruyucu ilaç almak için iğne olmak zorunda kalan hastaların yeni umudu gen terapisinde ise RNA'sı değiştirilen bir virüsün vücuda verilmesiyle, kanamayı durduran maddelerin vücut tarafından kendi kendine üretilmesi sağlanıyor. Türkiye'de 2021 yılında başlayan ve Adana, İstanbul, İzmir ile Gaziantep olmak üzere 4 şehirdeki 5 merkezde yürütülen klinik araştırmalara dahil edilen 20 hastaya gen terapisi uygulandı ve hastalar, hemofilinin yıkıcı ve hatta bazen ölümcül olabilen etkilerinden kurtulmayı başardı. İstanbul'da da ilk kez klinik araştırmalar çerçevesinde geçtiğimiz aylarda bir hastaya uygulanan tedavinin şu ana kadar herhangi bir ciddi yan etkisinin görülmediğini kaydeden Türkiye Hemofili Derneği Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bülent Zülfikar, tıpta devrimci bir çığır açan bu yeni teknolojiler sayesinde gen terapisinin yan etkileri olmadan hastalığı tamamen düzeltebildiğini kaydetti.

"ÜLKEMİZDE 80 BİN KİŞİYİ ETKİLİYOR"

"HAYATLARI KANAMA YAŞARIM ENDİŞESİYLE GEÇİYOR"

"İĞNEMİ OLMAZSAM 6 SAAT İÇİNDE ÖLEBİLİRİMö KORKUSU BİTİYOR"

Bu tedavi sayesinde 1,5-2 yıldır koruma iğnelerini olmak zorunda kalmayan hastalar olduğunu dile getiren Prof. Dr. Zülfikar, sözlerini şöyle noktaladı: O hastanın evindeki şenliği, mutluluğu bir düşünün. Bu hastaların hayatında hep şu vardır: Koruma ilacımı olmazsam 6 saat içerisinde kanama olursa, hastaneye yetişemeden ölebilirim. Düşünün ki 6 saatlik bir hayat beklentisinden, bu gen terapisi sayesinde, kaygı yaşamayacağı bir hayat beklentisine ulaşıyorlar. Şu anda hastalığın sonraki nesillere geçişi engellenemiyor. Sadece o hastaya hemofilisiz bir hayat sunabiliyoruz. Ülkemizde 2022 sonu itibariyle 20 hasta gen terapisi klinik çalışmalarına dahil edildi. Bunların 13'ü Hemofili A, 7'si de Hemofili B hastası. Bu tedaviler kişiye özel olarak yapılıyor. Bunu unutmamak lazım. Şu anda bu virüsle daha önce enfekte olmamış, virüs antikorunu taşımayan 18 yaş üstü erişkin hastalar klinik çalışmaya alınabiliyor. Dünyada 2022'nin sonlarında ruhsat aldı bu terapi şekli. Bizim ülkemiz için de klinik çalışma sonuçlarımızın değerlendirmeleri beklenecek, sağlık otoritelerimizin de buna göre uygun değerlendirmeyi yapıp Sosyal Güvenlik Kurumumuzca geri ödemeye alınarak hastalarımızın bu tedaviye ulaşması sağlanacaktır diye düşünüyorum.