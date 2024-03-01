Üye Girişi
Haberler

OMÜ'de Elektrikli Otomotiv Kursu Açıldı

Güncelleme:

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Samsun Otomotiv Yetkili Satıcıları (SOYS) Derneği arasında imzalanan protokol kapsamında Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulunda açılan 'Otomotiv Elektrikçisi Temel Eğitimi ve Sertifikasyonu' kursunda 21 kursiyer 6 ay eğitim görecek.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) açılan kursta eğitim gören kursiyerler elektrikli otomotiv sektöründeki teknik eleman ihtiyacını karşılayacak.

Elektrikli araç sektöründeki nitelikli insan ihtiyacını karşılamak için OMÜ ile Samsun Otomotiv Yetkili Satıcıları (SOYS) Derneği arasında imzalanan protokol kapsamında Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulunda açılan "Otomotiv Elektrikçisi Temel Eğitimi ve Sertifikasyonu" kursunda 21 kursiyer 6 ay eğitim görecek

Kursu başarıyla tamamlayanlar, OMÜ Sürekli Eğitim Merkezi tarafından iş garantili sertifikalandırılarak sektörde istihdam edilecek.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, açılışta, projenin elektrikli araç tamiri ve AR-GE çalışmalarının altyapısını oluşturacak bir faaliyet olduğunu vurgulayarak, "Yapılan işbirliği ve eğitim programıyla sektördeki nitelikli insan ihtiyacı karşılanacak." dedi.

Samsun Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akif Koçak ise "Elektrikli araçlara teknik elaman yetiştirmek için bir kurs programı başlattık. Bildiğiniz üzere fosil yakıttan artık elektrikli araçlara geçiyoruz. Fakat bunlara bakım yapacak teknik elemanımız yoktu. Üniversitemiz de bize destek verdi. Bugün 96 saatlik bir programın başlangıcını yapıyoruz." diye konuştu.

OMÜ Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Kemal Yıldızlı, "Bine aşkın öğrenci teknik programlarda öğrenim görmektedir. Kurs kapsamında ise 21 kursiyerimizi yaklaşık 16 hafta burada, devamında ise başka eğitim alanları ve atölyelerde eğiteceğiz. Samulaş Hafif Raylı Sistem Genel Müdürlüğünden de destek alacağız." ifadesini kulandı.

Kurs kapsamında sınavların da yapılacağını vurgulayan Yıldızlı, "Sınavlar hem uygulamalı hem de çoktan seçmeli testlerden oluşacak. Burada başarılı olanlar sertifikalandırıyor. Sanayide ihtiyaçları karşılamak üzere SOYS dernek üyelerimizin teknik servislerinde görev olacaklardır. Bu kursa bazı modifikasyonlara ihtiyaç duyulduğu zaman tekrar talep olacağını umuyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yeşilyurt Demir Çelik Samsun Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

TİP Trabzon adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Trabzon Belediye Başkan adayı Süleyman Hacıbektaşoğlu kimdir? TİP Tokat adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Tokat Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Tekirdağ adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Tekirdağ Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Şırnak adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Şırnak Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Sivas adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Sivas Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Sinop adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Sinop Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Siirt adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Siirt Belediye Başkan adayı kimdir? Kasımpaşa Sivasspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Kasımpaşa Sivasspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! TİP Samsun adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Samsun Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Şanlıurfa adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Şanlıurfa Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Sakarya adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Sakarya Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Rize adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Rize Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Osmaniye adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Osmaniye Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Ordu adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Ordu Belediye Başkan adayı Semih Yıldız kimdir? Kasımpaşa Sivasspor maçı CANLI izle! 1 Mart Kasımpaşa Sivasspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title