Ömer Tuğrul İnançer'in naaşı Nureddin Cerrahi Tekkesi'ne getirildi

Bugün vefat eden mutasavvıf, müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesi, Nureddin Cerrahi Tekkesi'ne getirildi.

Fatih Karagümrük'te bulunan Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı'na getirilen, tekkenin postnişini İnançer'in naaşı, sevenleri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve dualarla karşılandı.

Sanat ve siyaset dünyasının yanı sıra talebelerinin de arasında bulunduğu pek çok ismin de ziyaret ettiği tekke ve vakıf merkezinde, İnançer'in ailesi taziyeleri kabul etti.

"Ömrünü medeniyetimizin ihyası için geçirdi"

Vakfın yöneticisi, neyzen, bestekar, yazar ve zakirbaşı Mustafa Hakan Alvan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada İnançer'in 1999'dan bu yana vakıf başkanlığı yaptığını belirterek, "Kendisi Türk kültür tarihine büyük katkıları olan bir mütefekkirdir. Kültürümüzün, medeniyetimizin tekrardan ihyası için ömrünü bu meselelerle geçirmiştir. Vakfımız Türk tasavvuf musikisine ve folklorüne hizmet amacıyla kurulmuş bir vakıftır. Kendisi de 40 küsur yıldır bu vakfın üyesidir." dedi.

Aynı zamanda hukukçu olan İnançer'in, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun kurucu müdürlüğünü yaptığını dile getiren Alvan, "Oradan emekli olmuştur. Musiki medeniyetimize ömürlü vakfetmiş bir kişidir kendisi." ifadelerini kullandı.

Alvan, 20 gün önce safra kesesi operasyonu sonrası evinde istirahatte bulunan İnançer'in, durumunun iyi olduğunu ancak gece ani gelişen bir durum sonucu sabaha karşı vefat ettiğini dile getirdi.

"Geleneklere uygun bir cenaze merasimi yapılacak"

İnançer'in naaşının türbe içerisinde bulunduğunu aktaran Alvan, "Kendisinin gasil işlemleri sırasında geleneğimize uygun bir takım ritüeller yapıldı. İlahiler söylendi, Kur'an-ı Kerim ve evrad-ı ezkar okundu. Yarın da İstanbul klasik tasavvuf geleneğine uygun bir cenaze merasimi yapılarak Fatih Camisi'ne gidilecek ve oradan tekrar gelinecek." şeklinde konuştu.

Ömer Tuğrul İnançer'in ömrü boyunca tasavvuf kültürünü ayakta tutmak için mücadele ettiğine işaret eden Alvan, şunları ekledi:

"Bizlerin de bu kültüre hizmeti onların vesilesiyle olmuştur. Vakfımız kuruluş amaçlarına uygun olarak faaliyetlerine bundan sonra da devam edecektir. Böyle bir olay zuhur ettiğinde geleneğimize uygun neler yapılacaksa onların yapılmasını isterdi. Kendisi de bu vakfın daha önceki büyüklerinin cenazelerinde aynı geleneksel hizmetleri gördü. Tabii doğal olarak onun da cenazesinde aynı hizmetler görülecektir."