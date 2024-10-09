Ömer Faruk Yelkenci: Öğretmenler Zorbalıkla Mücadelede Öğrencilerin Psikolojisini Güçlendirmeli

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, "Öğretmenlerin siber ve cinsel zorbalığa karşı öğrencilerin psikolojilerini, maneviyatlarını güçlü tutmak için adımlar atması gerekiyor." dedi.

Yelkenci, İzmir İktisat Kongresi binasında düzenlenen, "İzmir Öğretmen Akademileri" programının açılışında " Türkiye Yüzyılı'nda Öğretmen" başlıklı sunum yaptı.

Eğitimdeki reform tartışmalarının uzun süredir devam ettiğini belirten Yelkenci, "Endüstri 4.0 devriminin etkilediği bir alan olan eğitim, yaklaşık 30 yıldır tartışılmaya devam ediyor. Burada özellikle, öğrencilerin beceri odaklı programlar, öğrencilerimize düşünme, alan, sosyal ve duygusal ile okuryazarlık gibi becerilerin kazandırılması meselesi geliyor. Bu noktada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bu sorunlara ciddi şekilde cevap aradığını ve verdiğini söyleyebiliriz." diye konuştu.

Yapay zekanın bugün için en üst seviye teknoloji olduğunu hatırlatan Yelkenci, ülke olarak bu alanda öncü olmak istediklerini dile getirdi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili bilgiler veren Yelkenci, şunları kaydetti:

"Matematiğin misyonunun artık dünyada değiştiği gibi bizim modelimizde de daha doğru bir yere oturduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde veriye dayalı tahmin etme modeli var. Veri analizi, veri madenciliği ve veri işletmeciliği gibi beceriler ile algoritmik düşünme becerisi var. Bunlar zaten yapay zekayı üreten beceriler. Dolayısıyla bunu uygulamaya yönelik bu şekilde hedef alabiliyorsanız yapay zekadan istifade edebiliyorsunuz demektir."

Türkiye'nin dijital teknoloji oryantasyonuna ihtiyacı olduğuna işaret eden Yelkenci, bunu da en iyi öğretmenlerin yapabileceğini vurguladı.

Öğrenme stilleri arasında görselin dijital devrimle öne çıktığını ve bunun ciddi zafiyetler yaşattığını dile getiren Yelkenci, şöyle devam etti:

"Görselin, dijital platformlar üzerinden krallığını ilan ettiğini görüyoruz. Ciddi anlamda bir görsel saltanatı var. Çocuklarımız artık her şeyi görsel öğrenme stilleriyle öğreniyor. Bu diğer tarafları zayıflatan görseli güçlendiren bir durum. Bu anlamda bilgi, idrak, anlam ve gerçeklik konularında ciddi zafiyetler yaşanıyor. İdrak bozulması yaşanıyor. İdrakin bir meseleyi bilgiden, algıdan içselleştirmeye kadar giden süreçler olarak aldığımızda, sadece görsel üzerinden oluşan bir idrakin olmasını gözlemliyoruz. Oyunlarda adam öldürmek çok kolay, akan kanın sıcaklığını, öldürülen kişinin acısını hissetmiyorsunuz, bu bir idrak bozulmasıdır işte. Okul öncesi çağındaki çocuklar, arkadaşlarını zalimce dövüyorlar ve bunu biz bilgisayar oyunundaki gibi oyun oynuyorduk diye açıklıyorlar. Öğretmenlerin siber ve cinsel zorbalığa karşı öğrencilerin psikolojilerini, maneviyatlarını güçlü tutmak için adımlar atması gerekiyor. Biz önce kendimizi inşa edeceğiz, sonra öğrencilere faydalı olacağız. Öğrencilere, bu hayatın anlamı ve amacı olduğunu, özgürlüklerini korumayı, hayatlarını nasıl yöneteceklerini öğreteceğiz."

Yelkenci, MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün yapay zeka destekli, öğrenme izlenimini takip eden bir programın tanıtımının da gelecek günlerde açıklanacağını söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de kentteki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Okullardaki temizlik sorununa ilişkin değerlendirmede bulunan Yahşi, "Sayın Bakanımız ve Bakan Yardımcımız bu konuda müjdeleri olduğunu belirtti. İnşallah önümüzdeki dönemde okullarımızda da bu konuda hem Yusuf Tekin Bakanımızın hem Ömer Faruk Yelkenci Bakan Yardımcımızın bu konuda hassasiyetini biliyoruz. Yakinen takip ettiklerini biliyoruz. Ben bu ilgi alakaları için de şimdiden teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürü Yahşi, Yelkenci'ye İzmir Olgunlaşma Enstitüsü öğrencilerinin hazırladığı üzerinde Filistin ve Türkiye bayraklarının yer aldığı keyfiye hediye etti.