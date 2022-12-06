Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan Bakan Bozdağ'a: 'Bakın, Terörist Çikolatalar Getirdim'

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a BİM'den aldığı çikolataları göstererek, "Bakın, ben size ne getirdim? Bakın, bakın, terörist çikolatalar getirdim. Dün BİM markete uğradım. MHP lideri terörist ilan etti, değil mi? Kürşat Yılmaz da tehdit ediyor. Sonra ne oluyor? Şu anda BİM'lere saldırı yapılıyor. Savcılarınız nerede? Tek bir savcı harekete geçmiyor. Bundan dolayı zulümat bakanısın" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda bugün TBMM, Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Danıştay ve Yargıtay'ın 2023 yılı bütçeleri görüşülüyor.

Genel Kurul'da söz alan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a hitaben şunları söyledi:

"Zulümat bakanısınız. 5 yıl önce, selefiniz Abdulhamit Gül'e da aynısını söylemiştim. Değişen bir şey yok. Adalet ve Kalkınma Partisi'siniz, cumhur zulüm ittifakının ittifakçısısınız. Bir soru soracağım. Dün Oğuzhan Uğur'un programına Metin Külünk çıktı. Ona sordular; '10 bin dolar alan siyasetçi siz misiniz?' 'Ben değilim' dedi. Peki o zaman kim? Sayın Bakan, siz misiniz? Sayın savcılar niye harekete geçmiyor? Bundan dolayı zulümat bakanı diyorum size. Cemal Kaşıkçı dosyasını kaç paraya Sudi Arabistan'a sattınız Sayın Bakan. Adaletiniz kaç para? Bundan dolayı zulümat bakanısınız. İzmir Karaburun Savcısı niye Siverek'e sürüldü. İzmir Karaburun MHP İlçe Başkanı adliyede adam dövdü. Savcı tutuklama istedi. Hakim tutukladı. Hakim karı ve kocaydı, ertesi gün Siverek'e sürüldüler, ilçe başkanı hemen serbest bırakıldı.

Bakın, ben size ne getirdim? Bakın, bakın, terörist çikolatalar getirdim. Dün BİM markete uğradım. MHP lideri terörist ilan etti, değil mi? Kürşat Yılmaz da tehdit ediyor. Sonra ne oluyor? Şu anda BİM'lere saldırı yapılıyor. Savcılarınız nerede? Tek bir savcı harekete geçmiyor. Bundan dolayı zulümat bakanısın.

"ŞAHİT OL YARABBİ, SENİN SÖZÜNÜ BU MECLİS'TE DUYURDUM"

Bak, yine bakın, şu kadını iyi görün. Bana mektup yazdı, çıplak aramaya uğramış. Mektubu engellenmiş ve disiplin suçu verilmiş. KHK ile ihraç bir Kur'an kursu öğretmeni bu. Bana yakını aracılığıyla nasıl bir mesaj yolladı? Bu, zindandan, mazlum bir kadının mesajıdır. 'Sayın Vekilim, 'Cezaevlerinde çıplak arama yok' deseler de doğru değil. İffetli bir kadın çıplak arama için bir yıl beklemez diyerek Meclis'te parmak sallayanların -Sayın Özlem Zengin sallamıştı- gözlerinin içine bakarak benim içi şunu söyler misiniz? 4 Ağustos 2022 saat 17: 45'te çıplak arama yapılarak Eskişehir L Tipi Cezaevi'ne alındım. İffetsiz insanlar değiliz. Dayattığınız hukuk sistemini de zulmü de unutacak değiliz' diyor Nagihan Yüksel. Şahit ol Yarabbi, senin sözünü bu Meclis'te duyurdum. Şahit ol zindandaki yüzbinlerce mahpuslar, çıplak arama gerçeğini tekrar duyurdum. Bunu duyurduğum için zindanlara atıldım ama çıktık, tekrar duyurdum."