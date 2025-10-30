Haberler

Çöken binada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı

Gebze'de çöken binada hayatını kaybeden kombi tamircisi Levent Bilir'den geriye işini yaparken çekilen görüntüler kaldı. Görüntülerde Bilir'in kombiye müdahale ederken gülümsediği anlar yer aldı.

  • Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken Arslan Apartmanı'nda Levent Bilir, eşi Emine Bilir ve çocukları Muhammed Emir ile Hayrunnisa hayatını kaybetti, kızları Dilara sağ kurtarıldı.
  • Levent Bilir Gebze ve çevresinde kombi tamirciliği yapıyordu.
  • Levent Bilir'in işini yaparken çekilen bir videosunda kombi tamir ederken gülümsediği ve 'Kısmet diyelim biz buna' dediği görülüyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Issıkgöl caddesinde çöken Arslan Apartmanı'nda, enkaz altında kalan 5 kişilik Bilir ailesinden baba Levent (44), anne Emine (37), çocukları Muhammed Emir (12) ve Hayrunnisa'nın (14) cansız bedenlerine ulaşılmış, tek kızı Dilara (18) ise sağ olarak kurtarılmıştı.

GERİYE BU GÖRÜNTÜLER KALDI

Ailesiyle birlikte yaşamını yitiren baba Levent Bilir'in, Gebze ve çevresinde kombi tamirciliği yaptığı öğrenildi. Bilir'den geriye, işini yaparken çekilen görüntüler kaldı. Videoda, Levent Bilir'in bir kombiye müdahale ettiği ve bu sırada gülümsediği görülüyor. Kaydı yapan kişinin "Sabah geldi kahvaltı da aldı arkadaşlar. Kombi arızalandı, şimdi kombi tamirine geldin" sözlerine karşılık Bilir'in "Kısmet diyelim biz buna" yanıtını verdiği duyuluyor. Görüntülerde, videoyu çeken kişinin "Gebze ve civarında kombi arızası olursa Levent abiye ulaşın. İşinde iyidir" sözleriyle Bilir'i tavsiye ettiği anlar da yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
