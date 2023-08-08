Güvenlik güçlerince Şırnak/Uludere kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen bir PKK mensubunun üzerinde Mahmur Kampı Mülteci Kimlik Kartı ele geçirildi. PKK mensubunun Irak'ta bulunduğu ve Türkiye'ye geçtiği öğrenildi.

Öldürülen Pkk'lının üstünden Mahmur kampı mülteci kimlik kartı çıktı

ANKARA - Güvenlik güçlerince Şırnak/ Uludere kırsalında 27.07.2023'te düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarından birinin üzerinde, Mahmur Kampı Mülteci Kimlik Kartı ele geçirildi.

Yusuf Hacı Kod Ali Yigit olduğu anlaşılan PKK mensubunun; 2015'de Irak/Kandil Alanı'nda bulunduğu, Eylem gerçekleştirmek amacıyla 2022'de Türkiye'ye geçtiği, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçu kapsamında arandığı öğrenildi.

Güvenlik uzmanları; PKK mensuplarının, Irak İçişleri Bakanlığı'nca tanzim edilen Mülteci Kimlik Kartıyla Irak içerisinde rahatça seyahat edebildiklerine ve mülteci kimliğinin kendilerine sağladığı imkanlardan azami ölçüde faydalandıklarına dikkat çekiyorlar.

Mahmur Kampı'nın uzun yıllardır PKK/KCK'nın ana üslenme merkezlerinden biri olduğu, aktarım, lojistik, istihbarat, propaganda, eğitim, yeni kadro temini faaliyetleri başta olmak üzere birçok örgütsel faaliyet kapsamında aktif olarak kullanıldığı biliniyor.