Öldürülen Mervenur'un annesi: Onlar yaşamasın içimizde, adalet istiyorum

ANTALYA'da, kayıp olarak aranırken 4,5 ay sonra binanın çatısında folyoya sarılı cesedi bulunan Mervenur Polat'ı (20) iple boğduğu ortaya çıkan Cüneyt Akyol'un da aralarında bulunduğu 2'si tutuklu, 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mervenur Polat'ın annesi Güler Polat duruşmada, "En ağır cezayı almalarını istiyorum. Onlar yaşamasın içimizde, adalet istiyorum" dedi.

Antalya'da 19 Ekim 2020'de arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek, evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 1 çocuk annesi Mervenur Polat ile ilgili yürütülen soruşturmada takip ve dinleme sonucu polis, 7 Mart 2021'de Cüneyt Akyol'u gözaltına aldı. Akyol, sorgusunda Polat'ın cesedinin yerini söyledi. Akyol'un yer göstermesiyle Muratpaşa ilçesinde kendi ailesinin oturduğu apartmanın çatı katında Polat'ın folyoya sarılı cansız bedeni bulundu. Cüneyt Akyol ifadesinde "Mervenur'a 'Gökhan seninle ilişkiye girmek istiyor' dedim. Mervenur üzerindeki kıyafetleri çıkarttı. Ben de alt katta duran Gökhan'a 'Hadi gel, Merve, seni bekliyor' diye seslendim. Gökhan'dan cevap alamadım. Gökhan gitmişti. Gökhan gelmeyince Mervenur, beni aşağılamaya başladı. Bir anda kendimi kaybederek sepet ucuna bağlı çamaşır ipini Mervenur'un boynuna doladım ve üzerine basarak, boğarak öldürdüm. Sonra da Mervenur'un cesedini mutfak lavabosunun altına koydum. Ardından evde bulunan çarşaf, bezler, çuval, halı ve naylon streçle sardım" dedi.

Mahkeme başkanı dosyayı incelemeye aldıklarını belirterek, duruşmayı 27 Eylül'e erteledi.