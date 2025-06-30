ABD'nin Ohio eyaletinde küçük uçağın düşmesi sonucu 6 kişi öldü
ABD'nin Ohio eyaletinde küçük bir uçağın havalandıktan dakikalar sonra düşmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi. Düşen uçağın yerleşim yerine isabet etmemesi sayesinde çok daha büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğü kaydedildi.
ABD'de son zamanlarda ardı ardına yaşanan uçak kazalarına bir yenisi daha eklendi.
KALKTIKTAN DAKİKALAR SONRA DÜŞTÜ
ABD Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) yapılan açıklamaya göre, Ohio eyaletinde "Cessna 441" tipi uçak, Youngstown-Warren Havaalanı'ndan kalktıktan dakikalar sonra düştü.
6 KİŞİ ÖLDÜ
Kurtulanın olmadığı kazada, uçaktaki 6 kişi de hayatını kaybetti. Ölenlerin ismi açıklanmazken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ
Uçağın düştüğü noktanın yakınında 3 ev bulunduğunu bildiren yetkililer, düşen uçağın yerleşim yerine isabet etmemesi sayesinde çok daha büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğünü kaydetti.
Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel