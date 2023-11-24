Öğretmenlik hayaline 44 yaşında kavuştu

Adana'da eşinin işlettiği markette çalışarak kazandığı üniversite sınavıyla önce işletme ardından da sosyoloji bölümünü bitiren iki çocuk annesi 48 yaşındaki İlknur Bayır, yıllar sonra hayalini kurduğu öğretmenliği yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Adana'da eşinin işlettiği markette çalışarak kazandığı üniversite sınavıyla önce işletme ardından da sosyoloji bölümünü bitiren iki çocuk annesi 48 yaşındaki İlknur Bayır, yıllar sonra hayalini kurduğu öğretmenliği yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

İlknur Bayır, evliliğinin ardından eşinin işlettiği markette çalışmaya başladı. Anne olmasının ardından onlara ders çalıştırırken lisenin ardından 14 yıl ara verdiği eğitim hayatına yeniden dönme kararı alan Bayır, üniversite sınavına hazırlandı.

İki çocuğuyla ilgilenen ve markette çalışarak sınava hazırlanan Bayır, 2009'da Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümünü kazandı.

Öğretmenlik hayali kuran Bayır, bölünden mezun olmasının ardından 2013 yılında girdiği üniversite sınavında aynı üniversitenin Sosyoloji Bölümüne kaydını yaptırdı. Bayır, okulu bitirerek Karabük Üniversitesinde felsefe bölümünden pedagojik formasyon eğitimi aldı.

Öğretmen atamalarında 40 yaş sınırının kaldırılmasını fırsat bilerek Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) katılan Bayır, 2019'da felsefe öğretmeni olarak Kilis Öncüpınar Hürriyet Anadolu İmam Hatip Lisesine atandı.

Yıllarca hayalini kurduğu öğretmenliğe atanan Bayır, eşini ve çocuklarını Adana'da bırakarak görev yeri olan Kilis'e gitti.

Burada 5 ay görev yapan Bayır, daha sonra atandığı Adana Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde mesleğini sürdürüyor.

"Hayallerinizin peşinden gidin"

İlknur Bayır, AA muhabirine, çocuklarıyla ders çalışarak üniversite sınavlarına hazırlandığını söyledi.

Kızının o dönemde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümünde okuduğunu, oğlunun da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veterinerlik Fakültesini kazandığını anlatan Bayır, kendisinin de sosyoloji bölümündeki derslerini vermeye çalıştığını belirtti.

Çocuklarının da desteğiyle bitirdiği üniversitenin ardından formasyon alarak öğretmenliğe adım attığını aktaran Bayır, 4 yıldan bu yana mesleğini severek sürdürdüğünü dile getirdi.

Bayır, yıllar sonra hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimle aramızdaki ilişki bazen öğretmen-öğrenci ilişkisinden ziyade anne-çocuk ilişkisine de dönüşebiliyor. Onların gözündeki ışıltıyla ya da benden aldıkları ilhamla yollarına devam etmeleri benim için muhteşem bir güzellik. Tüm gençlere söylüyorum; ne olur hayal kurun ve hayallerinizin peşinden gidin, yılmayın. Biliyorum ki düşmeden zirveyi göremiyoruz. İlk basamağa adımlarını atsınlar ve hayalleri uğrunda mücadele etsinler."