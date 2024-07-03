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İşte başvuru tarihleri! Öğretmenlere ikinci kez nakil imkanı getirildi

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu yıl öğretmenlere il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme hakkını ikinci kez tanıyacaklarını açıkladı. Bakan Tekin, "Bu kapsamda, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 11-16 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınarak atama işlemi 18 Temmuz 2024 tarihinde, il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 23-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınarak atama işlemi 30 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu yıl öğretmenler için ikinci kez gerçekleştirecekleri il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularının 11 Temmuz'da başlayacağını bildirdi.

ÖĞRETMENLER İKİNCİ KEZ NAKİL HAKKINDAN FAYDALANABİLECEK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme hakkından bu yıl ikinci kez yararlanabileceğini açıkladı. Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmenlerin çalışma ortamlarını düzenlemenin ve eğitimde huzur iklimi oluşturulmasının öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

Tekin, paylaşımında şunları kaydetti: "Öğretmenler Odası Buluşmalarımızda meslektaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz istişareler ve öğretmenlerimizin yoğun talepleri doğrultusunda il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmelerini ikinci kez gerçekleştireceğiz.

BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Bu kapsamda, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 11-16 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınarak atama işlemi 18 Temmuz 2024 tarihinde, il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 23-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınarak atama işlemi 30 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. Hayırlı olsun inşallah."

İşte başvuru tarihleri! Öğretmenlere ikinci kez nakil imkanı getirildi

İşte başvuru tarihleri! Öğretmenlere ikinci kez nakil imkanı getirildi

Kaynak: AA / Güncel

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Eğitim Güncel Haberler

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