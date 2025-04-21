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Öğretmenler MEB Önünde Atama Taleplerini Yükseltti

Öğretmenler MEB Önünde Atama Taleplerini Yükseltti
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Atama bekleyen öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı önünde toplanarak yetersiz alımları protesto etti. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Türkiye'deki eğitim sisteminin sorunlarına dikkat çekti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş da atama adaletsizliğine karşı eleştirilerde bulundu.

Başkentte atama bekleyen bazı öğretmenler, alımların yetersiz olduğu gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde açıklama yaptı.

MEB önünde bir araya gelen öğretmenlere bazı siyasi parti temsilcileri de destek verdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de gençlerin iyi bir eğitim alamadığını, eğitimin siyasallaşmanın ve çatışmanın odağı haline geldiğini ileri sürdü.

Türkiye'de öğretmenlerin "atanamayan, ücretli, sözleşmeli ve kadrolu" olarak ayrıldığını söyleyen İnce, "Eğer bugün ülkede 500 bine yakın öğretmen atanamamışsa ve okullarımızda 100 bin öğretmen açığı var ise ortada ciddi bir problem var demektir." diye konuştu.

Atamalarda branş adaletsizliğinin bulunduğunu ve buna karşı çıkılması gerektiğini savunan İnce, "Eğitim fakültelerinde şu anda okuyan öğrenci sayısı 719 bindir. Birkaç sene sonra atanamamış öğretmen sayısı milyonu bulacak." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş da 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasının bugüne kadar yapılan en az alım olduğunu belirtti.

15 bin atamanın içerisindeki bazı branşlarda adaletsizlik olduğunu ileri süren Özçağdaş, ücretli öğretmenlik uygulamasına yönelik de eleştirilerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e de seslenen Özçağdaş, "Bir ülkede ücretli öğretmen varsa o ülkede kadro açığı var demektir. Bugün itibarıyla 200 binin üzerinde kadro açığı vardır." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel
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