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Öğretmenler Günü İçin İkramiye Talebi ve Meclis'in Hukuksuzluk Eleştirisi

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'de yaptığı konuşmada, 24 Kasım Öğretmenler Günü için öğretmenlerin özlük haklarının düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Gürer, ayrıca Meclis'te görüşülen kanun tekliflerinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen maddeler içerdiğini vurgulayarak hukuksuzluğa dikkat çekti.

(TBMM) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Meclis olarak yapacak işlerimiz yok mu? Haftaya 24 Kasım Öğretmenler Günü. Öğretmenlerimizin özlük hakları ile düzenleme ihtiyacı var. Öğretmenlere 24 Kasım için önceki bakanın bir ikramiye sözü vardı. Aradan geçen sürede bu müjde hiç gelmedi. Keşke bu kanun teklifinin içinde her yıl öğretmenlere 24 Kasım'da bir maaş ikramiye verilsin müjdesi olsaydı" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda Ateşli silahlar ve yetkisiz çakar kullanımına ilişkin ceza hükümleri ile iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren 46 maddelik Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümü görüşmeleri devam ediyor.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Kanun teklifinin 13 maddesi Anayasa Mahkemesi tarafından hukuksuz bulunarak iptal edilen maddelerden oluşuyor. Son bir ayda Meclis'e gelen kanun tekliflerinde Anayasa Mahkemesi'nin iptal ederek yeniden görüştüğümüz madde sayısı, kanun teklif sayısı 50'nin üzerinde. Bugün komisyona gittim. Orada da yine 13 tane Anayasa Mahkemesi'nden gelen kanun teklifi yeniden görüşülüyor. Meclis bu tür hukuksuzluğa neden alet ediliyor? Anayasa Mahkemesi iki yıllık sürede iptal ettiği için iki yıl süresince Anayasa Mahkemesi'nin hukuksuz bulduğu kanun ne yazık ki bu ülkede uygulanıyor. Böyle bir durumu içimize nasıl sindiriyoruz? Sonrasında iptal edilen maddelerde küçük değişiklikler yaparak hukuksuzluğun arkasından dolanmaya çalışıyoruz.

"Meclis'in saygınlığına gölge düşürüyoruz"

Bakınız teklif neler içeriyor; kaymakamlık sınavları, ateşsiz sınavlar, Afet Başkanlığı ek göstergesi, lisans mezunu astsubay hakları, araç kiralama, jandarma ve sahil güvenlik düzenlemesi, araç çakarları, özel güvenlik, yabancılara geçici ikamet, dernek lokalleri, mahalle bekçileri... Bu torba teklifini bari temel kanun teklifi olarak arkadaşlarımız getirsin de bir inandırıcılığı olsun. Bakanlık bürokrasisi hazırlıyor, bakan kendi kanun teklifini sahiplenemediği için milletvekili arkadaşlarımızın imzalarıyla da Meclis'e geliyor. Meclis'in saygınlığına gölge düşürüyoruz.

Meclis olarak yapacak işlerimiz yok mu? Haftaya 24 Kasım Öğretmenler Günü. Öğretmenlerimizin özlük hakları ile düzenleme ihtiyacı var. Öğretmenlere 24 Kasım için önceki Bakan'ın bir ikramiye sözü vardı. Aradan geçen sürede bu müjde hiç gelmedi. Keşke bu kanun tekliifnin içinde her yıl öğretmenlere 24 Kasım'da bir maaş ikramiye verilsin müjdesi de olsaydı. Bir nedenle öğrenciliği bırakmak zorunda kalıp okumak isteyen gençlerimize af gelseydi. Bu gençlerimiz yeniden okulda bulunsun. Zaten çoğu mezun oldu mu iş bulamıyor ama en azından evde bir diploması olsun. Anne baba sevinsin. Burslarla ilgili, 2 bin liralık burs öğrencinin ihtiyacını karşılayacak bir tutar değil. Burs artırımıyla ilgili bir kanun teklifi olsaydı da hep birlikte bunu destekleseydik."

Öğretmenler Günü İçin İkramiye Talebi ve Meclis'in Hukuksuzluk Eleştirisi
Kaynak: ANKA / Güncel
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