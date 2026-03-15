Eğitim Gücü Sen Başkanı Özat'tan servis şoföründen öğretmene şiddet açıklaması

EĞİTİM ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Oğuz Özat, Ardahan'da bir öğretmene yapılan fiziksel saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne çağrıda bulundu.

EĞİTİM ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Oğuz Özat, Ardahan'da servis şoföründen öğretmene saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ardahan'da görev yapan özel eğitim öğretmeni arkadaşımız, okul bahçesinde nöbet görevini yerine getirirken bir servis şoförünün hakaret ve fiziksel saldırısına uğramıştır. Bu durum kesinlikle kabul edilemez.

"Olay, öğrencileri okula getiren servis aracının geç kalması üzerine öğretmenimizin şoföre gecikme nedenini sormasıyla başlamıştır. Bunun üzerine söz konusu şahıs öğretmenimize ağır hakaretlerde bulunmuş, ardından fiziksel saldırıda bulunmuştur. Saldırı sırasında öğretmenimizi 'Seni asarım lan' sözleriyle açıkça tehdit etmiştir. Bu olayın servis aracındaki özel gereksinimli öğrencilerin gözleri önünde gerçekleşmiş olması durumu daha da vahim hale getirmiştir.

"Yaşanan saldırı yalnızca bir öğretmene yönelik şiddet değildir. Aynı zamanda özel gereksinimli öğrencilerin psikolojisini ve okul ortamının güvenliğini tehdit eden ciddi bir olaydır. Öğretmenimiz söz konusu kişi hakkında derhal şikayette bulunmuştur. Buna rağmen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilgili kişinin aynı okulda görevine devam ettirilmesi kabul edilemez.

"Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü göreve çağırıyoruz. Öğretmenlere yönelik şiddetin hiçbir şekilde tolere edilmesi mümkün değildir. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin derhal görevden uzaklaştırılması gerekmektedir.

"Eğitim Gücü Sen olarak üyelerimizin her zaman yanındayız. Öğretmenlerimize yönelik şiddetin karşısında kararlılıkla duracağız. Gerekli görülmesi halinde bizzat Ardahan'a giderek süreci yerinde takip edeceğim."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
