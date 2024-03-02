Öğretmen Akademileri Projesi kapsamında Göksel Baktagir öğretmenlerle buluştu

Sakarya'da Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Öğretmen Akademileri" projesi kapsamında kanun sanatçısı ve bestekar Göksel Baktagir, öğretmenlerle bir araya geldi.

Öğretmen ve eğitim yöneticilerinin alanında uzman isimlerle bir araya geleceği proje kapsamında Sezginler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Müzik Akademisi"nin bu haftaki konuğu Göksel Baktagir oldu.

Baktagir, etkinlikte müzik alanındaki birikimlerini öğretmenlerle paylaştı. Kanunuyla bazı eserleri seslendiren Baktagir'e, öğretmenler de eşlik etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, akademilerden ilde tüm resmi ve özel okullarda görev yapan öğretmenlerin faydalanacağını söyledi.

Öğretmenlerin her hafta kentin farklı mekanlarında Türkiye'nin yetiştirdiği değerli isimlerle bir araya geleceğini belirten Bakırtaş, bestekar ve kanun sanatçısı Baktagir'i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Baktagir de anlamlı bir etkinliğe katıldığını ifade ederek, öğretmenlere birikimlerini aktarmaya çalıştığını anlattı.

Emeği geçenlere teşekkür eden Baktagir, projenin devam etmesini diledi.

Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Soner Bulut, akademiye katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Gerçekten gönlümüzün telini titreten kanun sesinin güzelliklerini duyduk." dedi.

Müzik öğretmeni Derya Demirdilek de Baktagir'i dinlemenin paha biçilemez olduğunu belirterek, "İnanılmaz keyif aldığımız anlar yaşadık, beraber söyledik. Sakarya Öğretmen Akademileri'ne bize bu yoğun tempoda böyle bir alan açtığı için teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.