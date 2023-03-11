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Öğretim görevlisinin çevrim içi derste depremle ilgili dezenformasyon içerikli sözlerine soruşturma

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Öğretim görevlisinin çevrim içi derste depremle ilgili dezenformasyon içerikli sözlerine soruşturma

Yalova Üniversitesi, çevrim içi gerçekleştirdiği ders sırasında Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerle ilgili dezenformasyon içerikli ifadeler kullandığı iddia edilen öğretim görevlisi hakkında idari soruşturma başlattı.

Yalova Üniversitesi, çevrim içi gerçekleştirdiği ders sırasında Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerle ilgili dezenformasyon içerikli ifadeler kullandığı iddia edilen öğretim görevlisi hakkında idari soruşturma başlattı.

Rektörlükten, Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Çiğdem K'nin sosyal medyada da paylaşılan ders görüntülerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, öğretim görevlisinin 10 Mart günü çevrim içi ders yaptığı belirtilerek, "Derste 11 ilimizde yaşanan deprem felaketinin ardından depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için devletin yardımda bulunmadığını ifade ettiği dezenformasyon içeren sözleri nedeniyle öğretim elemanı hakkında kurum içi soruşturma süreci başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesine yer verildi.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Yalova Güncel Haberler

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