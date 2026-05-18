Cinsel istismar davasında savcı 4 öğrenci için beraat istedi

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Ankara'da öğrencilerine yönelik cinsel istismar suçundan 38 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan teknoloji tasarım öğretmeni A.Ö.'nün dosyasında Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet savcısı, ilk derece mahkemesinin mahkumiyet verdiği 5 öğrenciden 4'ü yönünden beraat, yalnızca bir öğrenci bakımından "sarkıntılık suretiyle cinsel istismar" suçundan ceza verilmesini talep etti. Yarın, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesi'nde görülecek davada karar bekleniyor.

Ankara'da bir ortaokulda görev yapan 65 yaşındaki teknoloji tasarım öğretmeni A.Ö. hakkında, 5 erkek öğrencisine yönelik cinsel istismar suçlamasıyla 2025 yılının Şubat ayında başlatılan soruşturma kapsamında iddianame hazırlanarak dava açıldı.

Buna göre 17 Şubat 2025 tarihinde Ankara'daki bir ortaokulda 7. sınıf öğrencilerinin İngilizce öğretmenlerine, teknoloji tasarım öğretmeni A.Ö.'nün kendilerine yönelik rahatsız edici fiziksel temaslarını anlattı.

Okul yönetiminin durumu kolluk kuvvetlerine bildirmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, A.Ö. 25 Şubat 2025'te tutuklandı. Mağdur çocukların ifadeleri ise Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) uzmanlar eşliğinde alındı.

"ÖZEL BÖLGELERE TEMAS" İDDİASI

Mağdur çocukların ve sınıf arkadaşlarının kurduğu bir WhatsApp grubunda, öğretmenin kendilerine yönelik tacizlerini anlattığı mesajlaşmalar ve ekran görüntüleri dosyaya delil olarak eklendi. Tanık olarak dinlenen diğer öğrenciler de şüphelinin özellikle erkek öğrencilere karşı bu tarz eylemlerde bulunduğunu ifade etti. İddianamede yer alan ÇİM ifadelerine göre öğrenciler, öğretmenin teknoloji tasarım derslerinde kendilerine sarıldığını, yanaklarından ve dudak kenarlarından öptüğünü, bazı durumlarda ise özel bölgelerine temas ettiğini anlattı.

SANIK ÖĞRETMENDEN "EVLAT SEVGİSİ" SAVUNMASI

Şüpheli öğretmen A.Ö. savunmasında suçlamaları reddederek, öğrencilerine sadece "evlat sevgisiyle" yaklaştığını, kesinlikle cinsel bir amaç gütmediğini ileri sürdü. Ancak hazırlanan iddianamede; mağdur beyanları, tanık ifadeleri ve WhatsApp yazışmalarının birbiriyle uyumlu olduğu vurgulandı. İddianamede, öğretmenin özellikle erkek öğrencilere yönelik fiziksel yakınlık kurduğu, sarılma ve öpme davranışlarının zaman içinde yoğunlaştığı öne sürüldü.

DÖRT ÇOCUK İÇİN "ZİNCİRLEME" CEZA

Savcılık, tutuklu bulunan şüpheli A.Ö.'nün, 4 öğrenciye karşı eylemlerinden dolayı "zincirleme şekilde çocuğun cinsel İstismarı", bir öğrenciye karşı ise "çocuğun cinsel istismarı" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanık A.Ö.'nün savunmalarını "suçtan kurtulmaya yönelik" bularak, mağdur çocukların ve tanık öğrencilerin beyanlarını hükme esas aldı.

Mahkeme, sanığın eylemlerini "eğitici ve öğretici yükümlülüğün sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak" gerçekleştirdiğine hükmederek her bir mağdur çocuk için ayrı ayrı cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme, dört mağdur çocuğa yönelik eylemlerin birden fazla kez tekrarlanması nedeniyle cezayı "zincirleme suç" kapsamında artırdı.

38 YIL CEZA VERİLDİ

Sanık A.Ö'ye toplam 38 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Kararın gerekçesinde; mağdurların tutarlı beyanları, "Baba Pirto" WhatsApp grubundaki doğal mesajlaşmalar ve diğer öğrencilerin tanıklıklarının suçun cinsel amaçla işlendiğini şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtladığı belirtildi.

SANIK ÖĞRETMEN KARARI İSTİNAFA TAŞIDI

Sanık öğretmenin kararı istinafa taşıması üzerine dosya, görülmeye başlandı. İstinaf duruşmasında savunma yapan tutuklu sanık A.Ö., suçlamaları kabul etmeyerek, öğrencilerine yalnızca "evlat sevgisi" ile yaklaştığını yönündeki savunmasını tekrarladı.

"İFTİRA ATILDI" BEYANI

Yaklaşık 40 yıllık öğretmenlik hayatı boyunca birçok öğrencinin yaşamına dokunduğunu savunan A.Ö., öğrencilerin teknoloji tasarım dersinde malzeme getirmemeleri nedeniyle aralarında sorun yaşandığını, notlarının düşürüleceğini söylemesinin ardından kendisine iftira atıldığını iddia etti.

Sanık müdafileri ise mağdur anlatımlarının kendi içinde çelişkili olduğunu, olayların geçtiği öne sürülen atölyenin açık ve herkesin giriş çıkışına müsait bir alan olduğunu, dijital materyallerde suçlamaları destekleyen herhangi bir veriye ulaşılamadığını savunarak beraat ve tahliye talebinde bulundu.

"SARILMA, ÖPME VE FİZİKSEL TEMAS" İDDİALARI

İstinaf aşamasında dinlenen mağdur çocuklar ve aileleri, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek öğretmenin cezalandırılmasını istedi. Mağdur çocuklar, öğretmenin kendilerine sarılma, öpme ve fiziksel temaslarda bulunduğunu anlattı. Dosyada yer alan beyanlarda, öğrencilerin olayları kendi aralarında konuştuğu ve daha sonra birlikte İngilizce öğretmenlerine anlatma kararı aldıkları ifade edildi. Bazı mağdurlar, öğretmenin özellikle erkek öğrencilere yönelik yakın fiziksel temaslarda bulunduğunu öne sürdü.

İSTİNAF SAVCISINDAN "ŞÜPHEDEN UZAK VE KESİN DELİL YOK" DEĞERLENDİRMESİ

İkinci celsede esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, mağdur dört çocuk yönünden tutuklu sanığın cezalandırılmasına yeterli, her türlü şüpheden uzak ve kesin delil bulunmadığını belirterek, ilk derece mahkemesinin mahkumiyet kararlarının kaldırılmasını ve A.Ö.'nün bu suçlamalar yönünden beraatini talep etti. Savcılık görüşünde, bazı mağdur anlatımlarındaki çelişkiler, olayların gerçekleştiği iddia edilen ortamın niteliği ve eylemlerin "cinsel saikle işlendiğinin sabit olmaması" gerekçe olarak gösterildi.

BİR MAĞDUR YÖNÜNDEN "SARKINTILIK SURETİYLE ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI" SUÇUNDAN CEZA İSTENDİ

Savcı, bir öğrenci yönünden ise farklı değerlendirme yaptı. Görüşte, mağdurun anlatımının tanık beyanıyla doğrulandığı, sanığın mağduru dizine yatırarak dudağından öptüğü ve cinsel içerikli sözler kullandığını, bunların da cinsel kastı ortaya koyduğu belirtilerek, eylemin "sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçunu oluşturduğu ifade edildi. Ancak ilk derece mahkemesinin uyguladığı zincirleme suç hükümlerinin oluşmadığı değerlendirmesi yapıldı.

YARIN GÖRÜLECEK DURUŞMADA KARAR BEKLENİYOR

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesi'nde yarın görülecek duruşmada karar bekleniyor.

Kaynak: ANKA