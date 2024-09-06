Uzmanlardan Çocukların Okul Başarısını Artırmak İçin Tavsiyeler

OKULLARIN açılmasına sayılı günler kala dikkat eksikliği ve odaklanma probleminin çocukların sık karşılaştığı zorluklar olduğuna dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Doğan, çocukların akademik başarıları ve sosyal ilişkileri olumsuz yönde etkilenmesin diye tavsiyelerde bulundu. Çocuklar için çalışma ortamlarının düzenlenmesi, sağlıklı alışkanlıkların kazandırılması ve egzersizlerin önemli olduğunu belirten Dr. Doğan, "Özellikle çalışma masasında dikkat dağıtıcı unsurlardan kaçınmak, düzenli beslenme ve yeterli uyku sağlamak, çocukların odaklanmalarını güçlendirebilir" dedi.

Çocukların egzersiz yaparak enerjilerini atmaları ve zeka oyunları ile beyin egzersizi yapmalarının odaklanma yeteneklerini artırabileceğini aktaran Argivit Çocuk Sağlığı Ürünleri Araştırma Grup Başkanı ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Doğan, "Sosyal medya kullanımının dikkat eksikliği üzerindeki etkileri de günümüzde oldukça önemli bir konu. Araştırmalar, sosyal medyanın Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) semptomlarını artırabileceğini gösteriyor. Bu bağlamda, sosyal medya kullanımını sınırlamak ve çocukların sosyal etkileşimlerine dikkat etmek, dikkat dağılmasını önlemek adına atılabilecek adımlar arasında yer alıyor" diye konuştu.

ÇOCUĞUN OKUL BAŞARISINI ARTTIRMAK İÇİN UZMANINDAN TAVSİYELER

Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemenin ve beslenmenin okul başarısındaki önemine değinen Dr. Doğan, etkili çalışma alışkanlıkları ve stres yönetiminin yanı sıra, çocuğun dikkatini toplaması ve odaklanmasının da başarının anahtarlarından biri olduğunu vurguladı. Dr. Doğan, ders çalışırken telefon ve sosyal medya gibi dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak durmanın önemini belirtti. Ayrıca, kısa ve düzenli çalışma süreleri ile aralarda verilen molaların, odaklanmayı artırarak öğrenmeyi kolaylaştırdığını ifade etti.

Sınav dönemlerinde çocukları desteklemenin, stresi azaltmak, sağlıklı bir yaşam tarzı sağlamak ve doğru çalışma alışkanlıkları oluşturmakla ilgili olduğunu söyleyen Dr. Doğan, ebeveynlerin çocuklarının öğrenme ortamını düzenlemekte ve verimli çalışma alışkanlıkları kazandırmakta önemli bir rol oynadığını vurguladı. Destek ile baskı arasında bir denge kurmanın gerektiğini belirten Dr. Doğan, bazı çocukların harekete geçirilmesi, bazılarının ise sakin kalmalarına yardımcı olunması gerektiğini ifade etti.

ÇOCUĞUN OKUL BAŞARISINI ARTTIRMAK İÇİN 6 ÖNERİ

Dr. Doğan, sınavlarda ve genel eğitim süreçlerinde çocukların başarısını desteklemek için yapılması gerekenleri şu şekilde sıraladı:

"Okuma alışkanlığını bebeklikten kazandırın: Okuma alışkanlığı, çocukların okul başarısını artırmanın ve hayat boyu öğrenmenin anahtarıdır. Bu alışkanlığı bebeklik döneminden itibaren kazandırmak için, çocuklarınıza yüksek sesle kitap okumak günlük rutininizin bir parçası olmalıdır. Başlangıçta kısa sürelerle başlayarak çocuğunuzun ilgisini çekebilir ve okuma süresini zamanla artırabilirsiniz. Okuma sırasında çocuğunuzla etkileşimde bulunmak, sorular sormak ve hikaye hakkında konuşmak, onların düşünme ve tahmin yeteneklerini geliştirir. Ayrıca, çocuğunuzun sizi okurken görmesi, okumanın önemini kavramalarına yardımcı olur.

"Çocuğunuzun ekran bağımlılığını önleyin: Ekran bağımlılığı, çocuklarda miyopi riskini artırabilir ve göz rahatsızlıklarına yol açabilir. Özellikle bilgisayar, akıllı telefon ve televizyon kullanımı, 6-13 yaş arasındaki çocuklarda miyopi gelişimini tetikleyebilir. Miyopi, genetik ve çevresel faktörlerden etkilenir; yakın mesafeden çalışma, uzun süreli ekran kullanımı ve az güneş ışığına maruz kalma gibi etkenler bu riski artırır. Çocukların göz sağlıklarını düzenli olarak kontrol ettirmek ve okuma becerilerini desteklemek önemlidir. Ayrıca, öğretmenlerden okul sonrası veya yaz okuma programları hakkında bilgi alabilir ve psikologlarla gelişim testleri yaptırarak erken teşhisle akademik başarılarını artırabilirsiniz.

"Beyin gelişimini destekleyen besinleri ihmal etmeyin: Çocukların beslenme düzenindeki bozulmalar, obezite ve diyabet gibi fiziksel sorunlara yol açmanın yanı sıra bilişsel sağlıklarını da etkileyebilir. Çocuklarda erken yaşta yetersiz beslenme, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi bilişsel ve davranışsal eksikliklere neden olabilir. Beyin gelişimini destekleyen besinler, çocukların bilişsel sağlığı için büyük önem taşır. Örneğin fosfatidilserin takviyeleri, bu tür bozuklukların semptomlarını hafifletebilir ve zihinsel performansı artırabilir. Araştırmalar, fosfatidilserinin okul çağı çocuklarında odaklanmayı artırarak okul başarısını olumlu yönde etkilediğini ortaya koyuyor. Fosfatidilserin, dikkat eksikliği yaşayan çocuklarda odaklanmayı güçlendirirken, kısa ve uzun süreli hafızayı geliştirir, refleks yanıtlarını hızlandırır ve genel odaklanmayı artırır. Bu konuda eczacınızla danışarak güvenilir ürün belgeli gıda takviyelerini de kullanabilirsiniz.

"Fiziksel egzersiz beyin gücünü artırır: Akademik başarıyı desteklemek için sadece ders çalışmak yeterli değil. Fiziksel egzersizin beyin gücünü artırıcı etkileri, çocukların okul ve sınav performansını olumlu yönde etkileyebilir. Araştırmalar, düzenli egzersizin hafızayı güçlendirdiğini ve beyin bölgelerine daha fazla kan akışı sağladığını göstermektedir. Egzersiz sonrası öğrencilerin yeni kelime dağarcığını yüzde 20 daha hızlı hatırladıkları bulunmuştur. Haftada sadece 15 dakika ekstra egzersiz yapmak, gençlerin akademik performansını önemli ölçüde artırabilir.

"Hayattaki başarı için uyku düzeni şart: Uyku, akademik başarıda göz ardı edilemeyecek kadar önemli bir rol oynar. Araştırmalar, uyku eksikliğinin öğrencilerin beyin fonksiyonlarını olumsuz etkilediğini ve düşük notlara yol açtığını ortaya koymaktadır. Bu nedenle, ebeveynler çocuklarını erken yatma ve erken kalkma alışkanlıkları geliştirmeye teşvik etmelidir. Çocukların sabah erken saatlerde okula gittiğini göz önünde bulundurarak, ergenlerin uyku düzenlerini optimize etmeleri önemlidir. Yeterli ve kaliteli uyku, öğrencilerin derslerinde daha başarılı olmalarını sağlar ve sınav dönemlerinde performanslarını artırır.

"Çocuklarınızın uyku düzenine öncelik vererek, hem akademik başarılarını artırabilir hem de genel sağlıklarını iyileştirebilirsiniz. Erken yatma alışkanlıklarını teşvik etmek, sınav stresini azaltmanın yanı sıra öğrenme süreçlerini de olumlu yönde etkiler. Uykuya gerekli önemi vererek, çocuklarınızın başarılı ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkıda bulunmuş olursunuz."