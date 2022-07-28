Öğrencilere ücretsiz üniversite ve bölüm tercihi için danışmanlık hizmeti

Vecihi Hürkuş Anadolu Lisesi'nden adaylara tercih danışmanlığı desteği

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığınca, Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih süreci boyunca, üniversite adaylarına yönelik yaklaşık 11 bin rehber öğretmen/psikolojik danışman aracılığıyla 81 ilde ve ilçe merkezlerinde "tercih danışmanlığı" hizmeti başlattı. Ankara'da da Vecihi Hürkuş Anadolu Lisesi tarafından hem mezunlarına hem diğer öğrencilere ücretsiz üniversite ve bölüm tercihi için danışmanlık hizmeti sağlanıyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından tüm adaylar tercih yapmak için listelerini hazırlamaya başladı. Bu yıl 3 milyonun üzerinde adayın girdiği YKS sınavının sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar gitmek istedikleri üniversite ve bölümleri en doğru şekilde belirlemeye çalışıyor. Bu konuda üniversite adaylarına en doğru kararı vermeleri konusunda Vecihi Hürkuş Anadolu Lisesi tercih danışmanlık hizmeti vermeye başladı.

"Öğrencilerle yüz yüze randevu sistemiyle tercih sürecini birlikte götürüyoruz"

Vecihi Hürkuş Anadolu Lisesi'nin rehber öğretmeni aynı zamanda psikolojik danışmanı olan İmran Kılıç üniversite tercihlerinin öğrencilerin istekleri ve becerileri üzerine şekillendirdiklerini belirterek, "Uzun yıllardır bu okulda çalışıyorum. Şu anda tercih danışmanlığı yapmak üzere okulda bulunuyorum. Tercih danışmanlık hizmeti 27 Temmuz itibariyle başladı. Öğrencilerle yüz yüze randevu sistemiyle tercih sürecini birlikte götürüyoruz. Öğrenciler belirlenen saatlerde okulumuza geliyorlar. Zaten çoğunluğu bizden mezun olan öğrenciler. Onlarla birlikte daha önceden oluşturdukları tercih listeleri üzerinden burada bilgilendirme çalışmaları yapabiliyoruz. Burada asıl oluş sebebimiz öğrencilerin ilgileri, yetenekleri, becerileri, kişilik özellikleri, gelecek planları, hedefleri, üniversitelerden beklentileri doğrultusunda karar verirken sağlıklı bir yolda ilerlemeleri için yanlarında olmak. Tercih süreci çok bireysel bir süreç. Tercih danışmalığı hizmetimiz burada devam ediyor. 5 Ağustos'a kadar çocuklar araştıracaklar. İstedikleri, hedefledikleri üniversitelerle ilgili iletişim kuracaklar bu çok önemli. Tercihleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin kendi sitesinden kendileri yapmaları gerekiyor. Başarı sıralarını da dikkate alarak, özellikle istedikleri bölümleri önceleyerek tercih yapsınlar istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ankara'da çok güzel okullar var"

Vecihi Hürkuş Anadolu Lisesi mezunu Zeynep Gerçekdoğan YKS'de iyi bir derece yaptığını ama yığılmalardan dolayı tam olarak istediği puanı alamadığını vurgulayarak, "Vecihi Hürkuş Anadolu Lisesi'nde okudum. Bu sene üniversiteye gideceğim inşallah. Bu sene aldığım puandan çok memnun değilim daha yüksek hedeflerim vardı. Bu sene ki yığılma nedeniyle bizi biraz geriye attı. O yüzden çok istediğim gibi geçmemiş olsa da tercih yapacağım. 499.5 puan aldım 17 bin sıralama yaptım. Hedefim ilk 5 veya 10 bin olduğu için puanım biraz düşük geldi. Bilgisayar mühendisliği bölümü okumak istiyorum Ankara içerisinde. Ankara'da okumak istiyorum çünkü şehir dışında okumak maddi olarak çok zor ve ailemden uzak olmak istemiyorum. Ankara'da çok güzel okullar var" açılamalarında bulundu.

Vecihi Hürkuş Anadolu Lisesi'nde tercih danışmanlık hizmetleri tercih döneminin son bulduğu 5 Ağustos'a kadar devam edecek.