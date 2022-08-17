Öğrenciler 'Gönüllü Hasat Projesi' ile gıda israfının önüne geçiyor

Tarım ve Orman Bakanlığının yürüttüğü "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyası kapsamında İzmir'de gerçekleştirilen "Gönüllü Hasat Projesi"ne katılan üniversite öğrencileri, sektörün kullanımına uygun olmayan ürünlerin hasadını yaparak ihtiyacı olanlara ulaştırıyor ve gıda...

Tarım ve Orman Bakanlığının yürüttüğü "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyası kapsamında İzmir'de gerçekleştirilen "Gönüllü Hasat Projesi"ne katılan üniversite öğrencileri, sektörün kullanımına uygun olmayan ürünlerin hasadını yaparak ihtiyacı olanlara ulaştırıyor ve gıda kayıplarının önlenmesinde önemli rol üstleniyor.

AA muhabirinin, Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgiye göre, fazla üretim, ürünlerdeki boyut, şekil, renk uygunsuzlukları, siparişteki iptaller, hasat için yetersiz iş gücü, öngörülemeyen hava koşulları gibi nedenlerle bitkisel üretimde gıda kayıpları gerçekleşebiliyor.

Ayrıca, hasat yapan tarım işçilerinin satış kabiliyeti yüksek ürünleri hasat etmeleri, estetik kaygısıyla görünüş, boyut, renk gibi ticari yönden tercih edilir ürünlerin paketlenmesi, perakende aşamasında işletmelerin kalite standartları nedeniyle ürünleri reddetmesi ve üreticiden tüketiciye ulaşana kadar pek çok aracının olması sebebiyle de gıda israfı yaşanabiliyor.

Bitkisel üretimdeki kayıpların önlenmesi için üretim boyutunda gıdaların neden ve nasıl kaybolduğu farkındalığına ulaşmak, israfı önlemede ilk adım olarak görülüyor.

Bunun yanı sıra yılın hangi zamanlarında, ne tür ürünlerin yetiştirildiği, ne zaman hasat edildiği, mevcut talepten fazla ürünün bulunup bulunmadığı, fazla, düşük kaliteli, satılamamış, reddedilmiş veya iş gücü yetersizliği nedeniyle hasat edilememiş ürünlerin tespiti de gerekiyor.

Bu doğrultuda Konak Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilciliği, İzmir Ticaret Borsası ve Ege Üniversitesi paydaşlığında "Gönüllü Hasat Projesi" yürütülüyor.

Projeyle, tarla, bağ ve bahçedeki gıda kayıplarının engellenmesi için çiftçinin kar etmeyeceğini düşündüğü, ticari açıdan estetik bulmadığı veya iş gücü yetersizliğiyle toplayamadığı yerel ve taze ürünler, gönüllü üniversite öğrencileri tarafından hasat edilerek, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yardım kuruluşlarına gönderiliyor.

"Gönüllü Hasat Projesi" aynı zamanda insanların sosyalleşebildiği, kırsalda keyifli zaman geçirebildiği, takım çalışması açısından kendilerini geliştirebildikleri ekolojik bir terapi de sağlıyor.

Hasat eğitimi veriliyor

Proje kapsamında öncelikle çevrede yetiştirilen ürünler belirleniyor. Ürünlerin hasatlarının yapılacağı hasat takvimi oluşturuluyor.

Bu yıl için İzmir'in muhtelif ilçelerinde 6 hasat etkinliği planlanarak, ihtiyaç sahiplerine ürünleri ulaştıracak yardım kuruluşları tespit edildi.

Gönüllüler için Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile iletişim kuruldu. Öğrenciler her hasat öncesi toplanacak ürün, ürünün önemi ve hasat tekniği hakkında İl Müdürlüğü konu uzmanlarından, hasat esnasında kazaya sebebiyet verebilecek hususlar, olası tehlikeler, iş kazaları, yaralanma gibi konularda İlçe Sağlık Müdürlüğü uzman doktorundan temel ilkyardım eğitimi alıyor. Ayrıca hasat günü için öğrencilerin seyahat sigortaları yaptırılıyor.

Hasat etkinliklerinde ürünlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması yanında, etkinlikler esasında çekilen fotoğraf ve video gibi görsellerin birçok platformda paylaşılması, haberleştirilmesi gıda israfı ve kaybıyla fazla gıdanın ihtiyaç sahipleriyle paylaşılmasına yönelik farkındalık oluşturuyor.

Gerçekleştirilen hasat etkinlikleri

Gönüllü Hasat Projesi'nin ilk etkinliği 21 Mayıs'ta İzmir'in Menderes ilçesinde Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri tarafından çilek hasadıyla gerçekleştirildi. Ardından 18 Haziran'da öğrenciler kiraz hasadı yaptı.

Sonraki etkinlik, 28 Temmuz'da Çeşme'de sakız ağacı hasat alanı ziyaretiyle başladı. Akabinde Çiftlikköy mevkisindeki kavun tarlasına geçildi. Yine Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri tarafından kavun toplandı. 4 Ağustos'taki etkinlik kapsamında ise Menderes'te hıyar (salatalık) hasadı yapıldı.

Her hasat sonrası öğrencilerle ilçede bulunan tarihi ve turistik yerlere geziler de düzenlendi.

Bakan Kirişci'den kutlama

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Soframıza sahip çıkan çiftçilerimizi ve öğrencilerimizi kutluyorum. İzmir Konak'ta İlçe Tarım Müdürlüğü koordinasyonunda, gönüllü çiftçi ve öğrencilerimiz sektörün kullanımına uygun olmayan ürünleri hasat edip ihtiyacı olanlara ulaştırıyor, gıda israfını önlüyorlar." ifadelerini kullandı.