Oltulu Lise Öğrencilerinden Allahuekber Dağları'nda Sarıkamış Şehitlerine Anma Yürüyüşü

ERZURUM'un Oltu ilçesinde öğrenim gören lise öğrencileri, Sarıkamış Şehitlerini anmak için Allahuekber Dağları'na yürüdü. Ellerinde bayraklarla binlerce Mehmetçiğin şehit olduğu dağa karanfil bırakıp, Kur'an okuyarak dua eden öğrenciler, ecdada olan minnet duygularını dile getirdi.

Oltu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Gençlik Ecdada Minnettar' programı kapsamında değişik liselerde okuyan yaklaşık 100 öğrenci, Şenkaya ilçesi sınırlarında bulunan Allahuekber Şehitliği'ni ziyaret etmek için yola çıktı. Araçlarla Şenkaya'nın İğdeli Mahallesi yaylasına kadar ulaşan öğrenciler, zorlu hava şartlarına rağmen 6 kilometrelik etabı ellerinde bayraklarla yürüdü. Binlerce Mehmetçiğin şehit olduğu araziye karanfil bırakan gençler, Kur'an-Kerim okudu, dua etti. Türk bayrağı açan gençler ecdada duydukları minneti ifade etti.

Şehitler için karanfil bırakan liseli gençlerden Melisa Keleş, "Kardan kefen giyen ecdadımızı anmak ve minnet duymak için yola çıktı. Fatiha'mızı okuduk, karanfilimizi bıraktık" dedi.

Öğrencilerden Esra Kaygusuz ise "Vatanı için canını feda eden askerlerimiz anmaya geldik. Haziran ayında olmamıza rağmen çok zorluklar çektik onlar o zamanlar çok zorluklar çekmişler. Şimdi onları daha iyi anlıyoruz" diye konuştu.

Ziyareti geleceğin neferleri olarak yaptıklarını söyleyen Melike Ekinci de "Şehitlerimizle ve milletimizle gurur duyuyoruz. Onlara dualar ettik, çektikleri zorlukları burada daha iyi gördük" dedi.

Ziyaret sonrası öğrenciler Oltu ilçesine geri döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı