Samsun'da öğrenciler önce bayramlaştı sonra mendil içinde bayram harçlığı aldı

Samsun'un Havza ilçesindeki 25 Mayıs Mehmet Öngel Ortaokulu, 'Maarifin Kalbinde Ramazan' temasıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler bayramlaşarak Ramazan Bayramı'nın geleneklerini yaşattı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, öğrencilere iyi tatiller diledi ve bayramlarını kutladı. Etkinlikte öğrencilere mendil içinde bayram şekeri ve harçlık dağıtıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde ortaokul öğrencileri önce okul bahçesinde bir araya gelerek bayramlaştı, daha sonra öğretmenlerinden mendil içinde bayram şekeri ve harçlık aldı.

25 Mayıs Mehmet Öngel Ortaokulu'nda "Maarifin Kalbinde Ramazan" temasıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında bayramlaşma töreni düzenlendi.

Ramazan ayının son okul günü ve ara tatilin başlaması nedeniyle okulda yaklaşan Ramazan Bayramı için bayramlaşma programı yapıldı.

Geleneklerinin yaşatıldığı bayramlaşma programında önce öğrencilere ramazan ve bayram gelenekleri hakkında bilgi verildi.

Daha sonra programa katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, öğrencilere iyi tatiller dileyerek bayramlarını kutladı.

Ertuğ, "Bu ay 'Maarifin Kalbinde Ramazan' temalı etkinliklerinizi takip ettim. Muazzam bir iş çıkardınız. Bizim çocukluğumuzdan çok daha iyi noktalardasınız. Çok daha güzel paylaşımlar yapabilme becerilerine sahipsiniz. Sizleri canıgönülden tebrik ediyorum. Umut ediyorum, iyi bir tatil ve ardından güzel bir bayram geçirirsiniz." dedi.

Ardından öğrenciler, Ertuğ ile okul müdürü Hüseyin Yavuz ve öğretmenlerinin etrafında halka oluşturarak büyükleriyle teker teker bayramlaştı.

Bayramlaşmanın ardından öğrencilere, içinde bayram şekeri ile bir hayırsever tarafından verilen bayram harçlığı olan mendiller dağıtıldı.

Programı hazırlayan okulun İngilizce öğretmeni Meral Erkılıç, Osmanlı ve Türk geleneklerini öğrencilere yaşatarak öğretmeyi amaçladıklarını belirterek, "Osmanlı'dan günümüze kadar gelen ve çoğu unutulmuş olan gelenekleri ortaya çıkarmak, manevi duyguları öğrencilerimize aşılamak adına yola çıktık. Bu amaçla eski bir geleneğimiz olan mendil içinde şeker ve harçlık vererek öğrencilerimizin bayramlarını kutlamak istedik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
