Öğrenciler Atatürk'ü 10 Kasım Koreografisiyle Andı

Tokat'ın Pazar ilçesinde bir ilkokulda öğrenciler yaptıkları koreografiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 87'nci yılında andı.

İlçede bulunan Atatürk İlkokulu bahçesinde 150 öğrenci 10 Kasım koreografisi yaptı.

Okul Müdürü Ramazan Çinar, "Okulumuzda eğitim gören 150 öğrenci ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 87'nci yılında anmak için 10 Kasım koreografisi yaptık. Büyük Önder Atatürk'ü andık. Bütün öğretmen ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum." dedi.