Oğlunu SMA'dan kaybeden anne diğer çocuklar için gönüllü çalışıyor

EDİRNE'de 2009 yılında oğlu Ferhat Görkem Kutlu'yu (11) SMA hastalığı nedeniyle kaybeden Nezahat Keskin (48), aynı hastalığı yaşayan çocuklar için başlatılan kampanyalarda gönüllü olarak yardım topluyor. SMA'lı çocukları kendi çocuğu gibi gördüğünü belirten Keskin, "Ben maddi olarak yardım edemediğim için stantta gönüllü oldum ki buradan geçen insanlar yardım etsin. Evladımı onlarda görüyorum, onlar yaşasın. Eğer onlar yaşarsa benim oğlum yaşamış kadar sevineceğim" dedi.

Edirne'de yaşayan Nezahat Keskin, 2009 yılında oğlu Ferhat Görkem Kutlu'yu SMA hastalığı nedeniyle kaybetti. O yıllarda oğlunun çaresizce gözleri önünde eriyişini izleyen Keskin, başka çocuklar için açılan kampanyalara gönüllü olarak yardım etmeye karar verdi. Bugünlerde SMA Tip 1 hastası Ebrar Nur bebek için açılan stantta yardım toplayan Keskin, tüm SMA'lı çocukları kendi çocuğu gibi gördüğünü söyledi.

Yetkililerin seslerini duymalarını beklediklerini kaydeden Keskin, "Lütfen bizim sesimizi yetkililer duysun. Bugüne kadar çok sesimizi duyurmaya çalıştık, inşallah bu sefer duyarlar. Ben buradan evladını kaybetmiş bir anne olarak şunu söylemek istiyorum; benim oğlumun zamanında tedavi yoktu ama şu an tedavisinin olduğunu ve çocukların iyileştiğini görüyoruz. Ben bu çocuklara maddi olarak yardım edemediğim için stantta gönüllü oldum ki buradan geçen insanlar yardım etsin ve çocuğumuzu kurtaralım. Ben evladımı onlarda görüyorum, onlar yaşasın. Eğer onlar yaşarsa benim oğlum yaşamış kadar sevineceğim. Şu anda dışarıda 40 derece sıcaklık var ve saat 14.30. Bu saate kadar topladığım para miktarı 45 lira. Sabahtan beri böyle. Ben insanların duyarlı olmasını istiyorum. Ben buradayım, beni görüyorlar. Gelip keşke sorsalar; 'Ne yapıyorsun? Bu çocukla senin ne bağın var?' diye sorsalar keşke. Ben de söylesem, 'benim kan bağım yok ama can bağım var' desem. Çünkü evladını kaybetmiş birisiyim, bu hastalığın ne demek olduğunu çok iyi bilen bir anneyim. O nedenle sesimizi duysunlar" diye konuştu.