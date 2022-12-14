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Oğlunu öldüren 95 yaşındaki baba tutuklandı; çift bastonla yürüdü (2)

Güncel Haberler

Oğlunu öldüren 95 yaşındaki baba tutuklandı; çift bastonla yürüdü (2)

'OĞLUM FINDIK ARAZİLERİNİ İSTEDİ, VERMEYİNCE DÖVDÜ'Ordu'nun Ünye ilçesinde tartıştığı oğlu Kadir Ocak'ı (57) tabancayla vurup öldüren, gelini Emine Ocak'ı (50) ağır yaralayan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Yaşar Ocak'ın (95) ifadesi ortaya çıktı.

'OĞLUM FINDIK ARAZİLERİNİ İSTEDİ, VERMEYİNCE DÖVDÜ'

Ordu'nun Ünye ilçesinde tartıştığı oğlu Kadir Ocak'ı (57) tabancayla vurup öldüren, gelini Emine Ocak'ı (50) ağır yaralayan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Yaşar Ocak'ın (95) ifadesi ortaya çıktı. Oğlunun kendisinden fındık bahçelerini istediğini ancak vermediğini, bu nedenle tartıştıklarını anlatan Yaşar Ocak, "Oğlum fındık arazilerini benden istedi. Vermeyeceğimi söyledim. Bu yüzden tartıştık ve bir gün önce beni dövdü. Olay sabahı oğlum ile gelinim kahvaltı yapıyordu. Ben de kahvaltıya oturacağım sırada oğlum yeniden beni dövmeye kalkıştı. Belimdeki tabanca ile oğlum ve gelinimi ateş ederek vurdum. Yaşanan olaydan dolayı üzgün ve pişmanım" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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