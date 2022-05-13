Oğlu maganda kurşunuyla yaralanan baba: Oğluma hayatı zindan ettiler

AKSARAY (DHA) - AKSARAY'da düğünde tabancayla havaya ateş açan kişi tarafından vurulan, omuriliğine saplanan mermi nedeniyle yürümekte güçlük çeken Hamza Öztürk'ün (30) babası Ramazan Öztürk, "Havaya ateş eden henüz bulunmadı. Oğluma ise hayatı zindan ettiler. Şu an yürümekte güçlük çekiyor. Hala tedavisi sürüyor" dedi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğün sezonunun başlamasıyla 'Mutluluğa karşı sıkma' projesi kapsamında köy köy gezip, vatandaşları düğünlerde silah atılmaması konusunda uyarıyor. Jandarma, proje kapsamında 24 Eylül 2019 tarihinde Aksaray'ın Ağaçören ilçesi Avşar köyünde katıldığı düğünde, havaya ateş edilirken tabancayla omzundan yaralanan Hamza Öztürk'ün köyde yaşayan babası Ramazan ve annesi Zeliha Öztürk'ü ziyaret etti.

Gözyaşları içinde oğlunun durumunu anlatan Zeliha Öztürk ise, "Bu acıyı bir daha kimse yaşamasın. Biz aile olarak 2 yıl gözyaşı döktük. Oğlum Ankara'da berberlik yapıyordu. Şimdi ise ayakta duramadığı için işinden oldu ve çalışamıyor. Buradan düğünlerde eğlenen gençlere sesleniyorum. Kesinlikle düğünde silahla ateş etmeyin. Biz yandık başka aileler yanmasın. Oğlum Hamza, 'Anne ben ne yapacağım' diye her gün ağlıyor" diye konuştu.