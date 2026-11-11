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Güngören'de hırsızlık şüphelisi mahsur kaldığı pencereden itfaiyece kurtarıldı

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Güngören'de hırsızlık şüphelisi mahsur kaldığı pencereden itfaiyece kurtarıldı Haber Videosunu İzle
Güngören'de hırsızlık şüphelisi mahsur kaldığı pencereden itfaiyece kurtarıldı
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Güngören Gençosman Mahallesi Damla Sokak'ta hırsızlık amacıyla girmeye çalıştığı dairenin penceresinde mahsur kalan şüpheli, yaklaşık 3 metre yükseklikten itfaiye merdiveniyle kurtarılarak polise teslim edildi. Şüphelinin pencerede mahsur kaldığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Güngören'de hırsızlık amacıyla girmeye çalıştığı dairenin penceresinde mahsur kalan şüpheli, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak polise teslim edildi. Şüphelinin daire penceresinde mahsur kaldığı anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Olay, sabah saatlerinde Gençosman Mahallesi Damla Sokak'ta meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltıldığı öğrenilen 5 katlı bir binanın önüne gelen şüpheli, bina girişinde bekçi olduğunu fark etti. Bunun üzerine giriş kattaki iş yerinin duvarına tutunup kablolara basarak daire penceresinden içeri girmek istedi. Ancak şüpheli, tırmandığı pencerede sıkıştı. Ne içeri girebilen ne de aşağı inebilen şüpheli, bulunduğu yerde asılı kaldı.

1 SAAT MAHSUR KALDI

Şüphelinin pencerede mahsur kaldığını gören mahalle sakinleri durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Çevredeki vatandaşlarla da tartışma yaşayan şüpheli, yaklaşık 3 metre yükseklikten itfaiye merdiveni yardımıyla kurtarıldı. Şüpheli, olay yerindeki polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

'YÜKSEKLİK KORKUSU OLDUĞU İÇİN 2 METREDEN ATLAYAMADI'

Olayı anlatan mahalle sakinlerinden Aysel Hamarat, "Hırsız kapının kilidini kırmış, içeriye girmiş. İnsanların olduğunu görünce çıkmış. Buradan tırmanmaya çalışmış. 1 saat orada asılı kaldı. Sonra polis, itfaiye, ambulans geldi. Kişiyi indirdiler. 'Kablo falan çalacağım' demiş ama bilmiyorum. Polis kişiyi götürdü" diye konuştu.

Bir diğer mahalle sakini Vedat Sümer ise, "Sabah saatleriydi, komşumuz hırsızı camda asılı olarak görmüş. Güpegündüz kablo çalmak çok akıl ve mantık dışı. Yükseklik korkusu olduğu için 2 metreden atlayamadı. Polis, itfaiye ekipleri geldi, aşağıya indirip götürdüler" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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