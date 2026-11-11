AK Parti'den Şahap Kavcıoğlu'nun istifasına ilk yorum

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te kurulması planlanan izleme komisyonuna ilişkin siyasi partilerle yürüttüğü görüşmeler kapsamında AK Parti Grubu'nu ziyaret etti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile yaklaşık 40 dakika süren basına kapalı görüşmenin ardından Güler, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ŞAHAP KAVCIOĞLU SORUSUNA YANIT VERDİ

Güler'e açıklamalarının ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun istifasına ilişkin değerlendirmesi soruldu. Güler, soruya doğrudan yanıt vermek yerine ertesi günü işaret ederek, "Yarın bir Kanun teklifi vereceğim orada detaylı açıklama yapacağım" ifadelerini kullandı.

İZLEME KOMİSYONU MASAYA YATIRILDI

Görüşmede, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında TBMM'de kurulacak izleme komisyonunun ele alındığını belirten Güler, Kurtulmuş'un AK Parti Grubu'nun görüşlerini aldığını söyledi. Güler, "Sayın Başkanımız görüşmelerin neticesinde kamuoyunu bilgilendirecektir." dedi.

Komisyonun ismine ilişkin soruyu da yanıtlayan Güler, "Kanunun adı, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun. İzleme komisyonun adı da Kanunla beraber yer alacaktır. TBMM nezdinde, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair İzleme Komisyonudur. Biz fikirlerimizi beyan ettik. Diğer parti grupları da beyan edecektir, ondan sonra ortaya bir tablo ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞMEYE AK PARTİ'NİN ÜST DÜZEY İSİMLERİ KATILDI

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ile Grup Başkanvekilleri Abdulhamit Gül, Özlem Zengin, Leyla Şahin Usta, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Muhammet Emin Akbaşoğlu da hazır bulundu.

Kaynak: Haberler.com