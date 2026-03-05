Haberler

Of'ta deprem tahliye tatbikatı yapıldı

Trabzon'un Of ilçesinde, AFAD Başkanlığı koordinasyonunda, Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında okullarda 'Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı' gerçekleştirildi.

Trabzon'un Of ilçesinde deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde AFAD Başkanlığı koordinasyonda, Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında ilçedeki okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" düzenlendi.

Ali Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu'ndaki tatbikata katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, "Ülkemiz bir deprem ülkesi. Bizler de bu bilinçle öğrencilerimizi hazırlıyoruz." dedi.

Tatbikatın önemine işaret eden Kabahasanoğlu, "Öğretmen ve öğrencilerimiz sorunsun ve hızlı bir şekilde tahliyeyi gerçekleştirip toplanma alanında toplandı. Allah ülkemizi her türlü afetlerden korusun." diye konuştu.

Kaynak: AA / İzzet Keleş
