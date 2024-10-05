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Odunpazarı Belediyesi'ne 1.3 Milyon TL Ceza

Odunpazarı Belediyesi'ne 1.3 Milyon TL Ceza
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Eskişehir'de asfalt atıklarını boş araziye döken Odunpazarı Belediyesi'ne, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından 1 milyon 299 bin TL ceza uygulandı.

ESKİŞEHİR'de asfalt atıklarını boş araziye döktüğü tespit edilen Odunpazarı Belediyesi'ne, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 milyon 299 bin TL ceza uyguladı.

Odunpazarı Belediyesi'nin Orhangazi Mahallesi'ndeki boş araziye atık döktüğüne ilişkin ihbar sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, alanda denetim yaptı. Odunpazarı Belediyesi'ne ait resmi aracın asfalt atıklarını araziye döktüğü ve çevre kirliliğine neden olduğu tespit edildi. Odunpazarı Belediyesi'ne Çevre Kanunu kapsamında 1 milyon 299 bin TL ceza uygulandı. Atıkların kaldırılmasına ilişkin idari süreç başlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanlığı'nın Orhangazi Mahallesi'nde boş araziye atık döktüğüne ilişkin ihbar üzerine Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerimizce alanda denetim yapılmıştır. Denetim neticesinde Odunpazarı Belediye Başkanlığı'na ait resmi araçla asfalt atıklarının araziye döküldüğü tespit edilmiştir. Kirliliğe neden olan belediyeye Çevre Kanunu'na istinaden 1 milyon 299 bin TL idari para cezası uygulanmış, atıkların kaldırılması için idari süreç başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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