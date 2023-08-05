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Ödemiş'te Otomobil Yangını Ormana Sıçradı

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İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, otomobilde çıkan yangın, ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, otomobilde çıkan yangın, ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

Ödemiş'in Zeytinlik Mahallesi Gölcük yolunda, saat 12.30 sıralarında otomobilde yangın çıktı. Alevler, ormana da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 6 su ikmal ve 1 dozer sevk edildi. Alevlere ilk müdahale 14 dakika içinde yapıldı.Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dilek Acar Güleç - Güncel

Ödemiş İzmir Güncel Haberler

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