"Ödemiş Cezaevi'nin Lağım Suları Tarım Arazilerine Boşaltılıyor" İddiası. Atila Sertel: "Bu Çevre Katliamına Dur Deyin"

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Kaymakçı'da bulunan Ödemiş T Tipi Cezaevi'nin kanalizasyon atıklarının 7 yıldır tarım arazilerine boşaltıldığını öne sürdü. Bölgeye giderek incelemelerde bulunan Sertel, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a çağrı yaparak, "Bu çevre katliamına bir an önce dur deyin" diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, CHP Ödemiş İlçe Başkanı Hamdi Halis'le birlikte Türkiye'nin en verimli ovalarından biri olan Ödemiş Kaymakçı'da incelemeler yaptı. Sertel, bölgede bulunan, bin 200'ü mahkum olmak üzere bin 500 kişinin bulunduğu Ödemiş T Tipi Kapalı Cezaevi'nin lağım sularının arıtma tesisi yapılmadığı için 7 yıldır tarım arazilerine boşaltıldığını öne sürdü.

Bölgeden yoğun bir pis kokunun yayıldığını, yurttaşların şikayetlerine rağmen hiçbir önlem alınmadığını söyleyen Sertel, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a çağrı yaparak "Bu çevre katliamına bir an önce dur deyin" dedi.

"ÜRÜNLERİ ZEHİRLEYEN SUYU KAYMAKCI HALKI ÇEKİYOR"

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Sertel şunları kaydetti:

"Bu cezaevi yaklaşık 7 yıl önce kuruldu ve bu cezaevinin kanalizasyonu kurulduğu günden bu yana tarım arazilerine akıtılıyor. Aslında cezaevi yapıldığında mahkumların atık suyunu ve kanalizasyonu arıtacak bir tesis kurulacağı vurgulanmıştı. Ne yazık ki yapılmadı bugüne kadar. Bu konuda Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ'a sesleniyorum. Cezaevine arıtma tesisi yapmadığını takdirde bunun bedelini Ödemiş Kaymakçı'da üretim yapan, tarlalarını ekip biçen insanlar ödüyor. Koku bir yana ama tarlaları kirleten orada yetişen ürünleri adeta zehirleyen pis kanalizasyon suyunu bütün Kaymakçı halkı çekiyor. ve gerçekten bir eziyet halini almış durumda. Benim önemle ricam şudur: Buraya bir an önce arıtma tesisini yapın. Doğayı kirletmeyin. Kaymakçı halkını bu kokudan kurtarın. İçme suyuna karıştığı söylenen ve gerçekten çok pis olan bu suyu arıtın. Yaklaşık 7 yıldır buraya bir arıtma tesisi yapılmaması bölge halkının cezalandırılması anlamına geliyor."

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, konuyu Meclis gündemine de taşıyacağını vurgulayarak konunun takipçisi olacağını sözlerine ekledi.

"BİR ÇARE BULUNSUN"

Ödemiş'in dünyanın sayılı ovalarından birine sahip olduğunu vurgulayan CHP Ödemiş İlçe Başkanı Hamdi Halis de şunları söyledi:

"İlçemizde 7 yıldan beri yaşanan bir çevre sorunu var. Bugün Kaymakçı'ya gelerek bizim bu sorunumuza sahip çıkan İzmir Milletvekilimiz Sayın Atila Sertel'e teşekkür ediyorum. Yetkililerden bu bölgenin kirlenmesine sebep olan bu çevre kirliliğine bir çare bulunmasını istiyoruz. Bu bölge dünyanın sayılı ovalarından birisidir. Bu ova çok zengin ve verimlidir. Bu ovanın içerisinde böyle bir kanalizasyonun akması kesinlikle kabul edilebilir değil. 7 yıldır bu sorunun çözümü bekleniyor. Ama bu iş bugüne kadar sürekli ertelendi. Yaşadığımız bu çevre sorununa bir an önce çare bulunmasını istiyoruz."

Bölgede yaşayan vatandaşlardan Muammer Palaz da cezaevinin kanalizasyonun karışması nedeniyle Esenlik Köyü deresinin pislikten geçilmediğini, kokunun tüm çevreyi sardığını belirterek, çözüm bulunmasını istedi.