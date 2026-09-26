Haberler

OCHA'ya göre Yemen'de ağustos başından beri 138 binden fazla kişi yerinden edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
OCHA'ya göre Yemen'de ağustos başından beri 138 binden fazla kişi yerinden edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

OCHA, ağustos başından bu yana Yemen'de 70 binden fazlası çocuk olmak üzere 138 binden fazla kişinin yerinden edildiğini, bunun 2022 ateşkesinden bu yana en yüksek yeni yerinden edilme düzeyi olduğunu bildirdi. Yaklaşık 3.000 hamile kadının sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 26 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), ağustos ayının başından bu yana Yemen'de 70.000'den fazlası çocuk olmak üzere 138.000'den fazla kişinin yerinden edildiğini belirterek, bu sayının 2022'deki ateşkesten bu yana kaydedilen en yüksek yeni yerinden edilme düzeyi olduğunu bildirdi.

OCHA, Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine dayandırdığı cuma günü açıklamasında, ailelerin Babülmendep Boğazı üzerinden Yemen'den kaçmaya devam ettiğini ve 10-21 Eylül tarihleri arasında Cibuti'ye 3.500'den fazla kişinin ulaştığını belirtti.

Kadınlar ve kız çocuklarının, gelişmelerden özellikle olumsuz etkilendiğine, yerinden edilenler arasında bulunan yaklaşık 3.000 hamile kadının hayat kurtarıcı sağlık hizmetlerine erişiminin kısıtlı olduğuna ya da hiç bulunmadığına dikkat çeken ofis, bu kadınlardan yaklaşık 200'ünün bu ay doğum yapmasının beklendiğini kaydetti. Kadınlara ve kız çocuklarına destek veren kuruluşların hijyen ve temel ihtiyaç kitlerinin tükendiğini belirten OCHA, acilen binlerce yeni kite ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Yemen'deki çocukların dehşet verici koşullarla karşı karşıya olduğunu vurgulayan ofis, mevcut tırmanıştan önce bile ülke genelinde 5 yaşın altındaki 2,2 milyondan fazla çocuğun akut yetersiz beslenme sorunu yaşadığını, bunların yarım milyondan fazlasının ise en ölümcül tür olan şiddetli akut yetersiz beslenme yaşadığını belirtti.

Açıklamada, mevcut tırmanışın durumu daha da kötüleştirdiği ifade edilirken, BM Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) aktardığına göre, son haftalarda mobil beslenme ekipleri tarafından taranan yaklaşık 2.900 çocuğun dörtte birinden fazlasının akut yetersiz beslenme sorunu yaşadığı, 200'den fazlasının ise şiddetli akut yetersiz beslenmeden muzdarip olduğu bildirildi.

OCHA, taraflara sağlık çalışanları ve ambulanslar da dahil olmak üzere sivilleri koruma, insanların güvenli geçişini sağlama ve insani yardımların engellenmeden ulaştırılmasını kolaylaştırma çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
BM’den Netanyahu’nun çağrı cihazlı mesajına tepki: Salonun ciddiyetine saygı gösterin

Netanyahu’nun çağrı cihazlı şovuna BM’den dikkat çeken yanıt
Arda'nın Mbappe'ye yaptığı hareketi bütün ülke konuşuyor

Arda'nın Mbappe'ye yaptığı hareketi bütün ülke konuşuyor

3 dönemlik yasağı kaldıracak ödeme belli oldu! Fenerbahçe kasayı açıyor

Fener'in başına En-Nesyri iş açmış! İşte kasadan çıkacak para
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı mesajı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Almanya’yı karıştıran Türk kadın! 5,9 milyon euroluk servete el konuldu

Almanya’yı karıştıran Türk kadın! Renk renk arabalarına el konuldu
Bir zamanlar sahada ter döküyordu! Türkiye-Fransa maçında güvenlik görevlisi oldu

Top oynadığı sahadaki görevi şaşkına çevirdi
Arda Güler su istedi, taraftar anında karşılık verdi! Tüyler diken diken

Tüyleri diken diken eden görüntü!

Galatasaray'ın eski yıldızı 33 yaşında futbolu bıraktı! Nedeni kahretti

Galatasaray'ın eski yıldızı 33 yaşında futbolu bıraktı!

Üniversite kulübünün akılalmaz ritüeli! Polis bodruma indi, gördüklerine inanamadı

Üniversite kulübünün akılalmaz ritüeli! Polis bodruma inince şok oldu
Müze açılışında gözler Bianca Censori’deydi! Cesur tarzı dikkat çekti

Müze açılışına öyle bir geldi ki herkes ona baktı
Yavaş’a Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu! İlk kez böyle yanıt verdi

Yavaş’a Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu! İlk kez böyle yanıt verdi