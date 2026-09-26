OCHA'ya göre Yemen'de ağustos başından beri 138 binden fazla kişi yerinden edildi

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 26 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), ağustos ayının başından bu yana Yemen'de 70.000'den fazlası çocuk olmak üzere 138.000'den fazla kişinin yerinden edildiğini belirterek, bu sayının 2022'deki ateşkesten bu yana kaydedilen en yüksek yeni yerinden edilme düzeyi olduğunu bildirdi.

OCHA, Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine dayandırdığı cuma günü açıklamasında, ailelerin Babülmendep Boğazı üzerinden Yemen'den kaçmaya devam ettiğini ve 10-21 Eylül tarihleri arasında Cibuti'ye 3.500'den fazla kişinin ulaştığını belirtti.

Kadınlar ve kız çocuklarının, gelişmelerden özellikle olumsuz etkilendiğine, yerinden edilenler arasında bulunan yaklaşık 3.000 hamile kadının hayat kurtarıcı sağlık hizmetlerine erişiminin kısıtlı olduğuna ya da hiç bulunmadığına dikkat çeken ofis, bu kadınlardan yaklaşık 200'ünün bu ay doğum yapmasının beklendiğini kaydetti. Kadınlara ve kız çocuklarına destek veren kuruluşların hijyen ve temel ihtiyaç kitlerinin tükendiğini belirten OCHA, acilen binlerce yeni kite ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Yemen'deki çocukların dehşet verici koşullarla karşı karşıya olduğunu vurgulayan ofis, mevcut tırmanıştan önce bile ülke genelinde 5 yaşın altındaki 2,2 milyondan fazla çocuğun akut yetersiz beslenme sorunu yaşadığını, bunların yarım milyondan fazlasının ise en ölümcül tür olan şiddetli akut yetersiz beslenme yaşadığını belirtti.

Açıklamada, mevcut tırmanışın durumu daha da kötüleştirdiği ifade edilirken, BM Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) aktardığına göre, son haftalarda mobil beslenme ekipleri tarafından taranan yaklaşık 2.900 çocuğun dörtte birinden fazlasının akut yetersiz beslenme sorunu yaşadığı, 200'den fazlasının ise şiddetli akut yetersiz beslenmeden muzdarip olduğu bildirildi.

OCHA, taraflara sağlık çalışanları ve ambulanslar da dahil olmak üzere sivilleri koruma, insanların güvenli geçişini sağlama ve insani yardımların engellenmeden ulaştırılmasını kolaylaştırma çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua