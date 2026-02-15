Haberler

Abdullah Öcalan'ın Yakalanarak Türkiye'ye Getirilişinin Yıl Dönümünde Aksaray Metro İstasyonu Önünde Eylem

Güncelleme:
Aksaray Metro İstasyonu önünde düzenlenen eylemde, PKK lideri Öcalan'a özgürlük talebi ve barış, demokrasi çağrısı yapıldı.

(İSTANBUL) - Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin 27. yıl dönümü nedeniyle Aksaray Metro İstasyonu önünde akşam saatlerinde eylem düzenlendi. DEM Parti İstanbul İl Örgütünün de katıldığı eylemde, Öcalan'a özgürlük istendi.

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin 27. yıl dönümü nedeniyle akşam saatlerinde Aksaray Metro İstasyonu önünde eylem yapıldı. DEM Parti İstanbul İl Örgütünün de katıldığı eylemde, "Hakikatın ışığı ile özgürlüğe doğru" pankartı açıldı. Eylemde, Öcalan'ın fiziki özgürlüğünün sağlanması için mücadelenin devam edeceği belirtildi.

DEM Parti İstanbul İl Örgütü'nün X hesabından yapılan paylaşımda, "15 Şubat uluslararası komplosuna ve dayattığı karanlık sonuçlara karşı; demokratik, adil, özgürlükçü ve eşitlikçi bir yaşamı kurma mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Artık çatışmanın, gözyaşının, düşmanlığın ve hukuksuzluğun değil; barışın, özgürlüğün, eşitliğin ve demokrasinin hakim olduğu bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz" denildi.

