Haberler

Obama'nın başkanlık dönemindeki Beyaz Saray hesabı hacklendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın başkanlık döneminde kullandığı Beyaz Saray resmi Instagram hesabı hacklenerek, Şiilerin kontrolü ve Kasım Süleymani'ye ait paylaşımlar yapıldı. Meta, hesabın güvence altına alındığını duyurdu.

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın başkanlık döneminde kullandığı Obama Beyaz Saray resmi Instagram hesabı hacklendi.

Dünya çapında magazin haberleri yapan TMZ platformunun haberinde, Obama'nın Beyaz Saray resmi hesabından en son 2017'de paylaşım yapıldığı belirtildi.

Haberde, o zamandan beri paylaşım yapılmayan ve Obama'nın başkanlık döneminde kullandığı resmi hesabının, dün hacklendiği ve bazı paylaşımlar yapıldığı aktarıldı.

Paylaşımlardan birinde yazan metinde, Beyaz Saray'ın Şiilerin kontrolünde olduğuna dair ifadelerin yer aldığı belirtilen haberde, hesabı hackleyen grubun Instagram üzerinden hikaye paylaşımları yaptığı da ifade edildi.

Haberdeki görsellerde, bu paylaşımlardan birinde Irak'ın başkenti Bağdat yakınlarında 3 Ocak 2020 tarihinde ABD'nin düzenlediği insansız hava aracı saldırısında hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin fotoğraflarına yer verildiği görüldü.

Sosyal medya platformu Instagram'ın sahibi Meta'dan bir temsilci, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, hacklenme durumunu doğrulayarak, hesabın o zamandan beri güvence altına alındığını ve yetkisiz içeriğin temizlendiğini belirtti.

Olayın arkasında kimin olduğu konusunda henüz bilgi olmadığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu

9 günlük bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meclis'te kritik salı! Özgür Özel'in 'Kilitli kapı' için formülü hazır

Meclis'te kritik salı! İşte Özel'in Kılıçdaroğlu'nu mat edecek formülü
Hakan Safi'nin 2 milli yıldızı ortaya çıktı

Fener'e getirmek istediği 2 milli yıldız ortaya çıktı
Dün geceye damga vuran görüntü! 3'ü bir arada

Dün geceye damga vuran görüntü!
8 kişinin yanarak can verdiği otobüs kazasında şoförle ilgili isyan ettiren detay

8 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförle ilgili isyan ettiren detay
İşte Osimhen'i isteyen takım! Çuvalla parayı verip alacaklar

Korkulan oldu! Tarihe geçerek gidiyor
Arda Kural aşk orucunu bozdu! İşte öpmelere doyamadığı sevgilisi

Arda Kural aşk orucunu bozdu! İşte öpmelere doyamadığı sevgilisi
Burak Yılmaz Fransa yolcusu! Tarih yazdığı lige geri dönüyor

Bomba patladı! Tarih yazdığı takıma hoca olarak dönüyor