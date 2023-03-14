Nyamulagira Yanardağı'nda ateşli parıltı gözlemlendi
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde bulunan Nyamulagira Yanardağı'nda hareketlilik ve ateşli parıltı gözlemlendiği bildirildi.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde bulunan Nyamulagira Yanardağı'nda hareketlilik ve ateşli parıltı gözlemlendiği bildirildi.
Goma Volkanolojik Gözlemevinden (OVG) yapılan açıklamada, Nyamulagira Yanardağı'nın tepesinde ateşli bir parıltı gözlemlendiği duyuruldu.
Açıklamada, "Magmaların sığ derinliklerde Nyamulagira Yanardağı'nın merkezi kraterine doğru hareket ettiğini gösteriyor." ifadesi kullanıldı.
Bölge halkına, sakin olma çağrısı yapılan açıklamada, bölgedeki uçak ve helikopterlerin kullanımında rüzgarın yönünün dikkate alınması uyarısında bulunuldu.
Dünyanın aktif yanardağları arasında gösterilen Nyamulagira dağının komşusu Nyiragongo yanardağında, 22 Mayıs 2021'de faaliyete geçmiş, felaket nedeniyle 32 kişi hayatını kaybetmişti.
Nyiragongo'nun 2002'deki patlamasında en az 250 kişi hayatını kaybetmiş, 120 bin kişi bölgeden göç etmek zorunda kalmıştı.