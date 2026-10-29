Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Nvidia CEO'suna yakın iş insanı Alice Huang'ın Pekin'e bilgi sızdırdığı öne sürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NYT'ye göre kaynaklar, Nvidia CEO'su Jensen Huang'a yakın olduğu belirtilen Alice Huang'ın Pekin'e istihbarat için bilgi sızdırdığını iddia etti. Megaspeed yetkilisi Alice Huang'ın çipleri Çin'e yönlendirmiş olabileceği öne sürüldü; şirket dış danışmanla iç soruşturma başlattı.

ABD merkezli çip üreticisi NVIDIA'nın kurucusu ve Üst Yöneticisi ( Ceo ) Jensen Huang'a yakın olduğu belirtilen Çinli iş insanı Alice Huang'ın Pekin'e istihbarat amacıyla "bilgi sızdırdığı" öne sürüldü.

The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre ismi paylaşılmayan kaynaklar, Singapur merkezli veri merkezi şirketi Megaspeed'in üst düzey yetkilisi Alice Huang'ın Çin'e istihbarat sağladığını iddia etti.

Kaynaklar, Nvidia CEO'su Huang ile "yakın ilişkileri" olduğu belirtilen Alice Huang'ın, bu firmanın ürettiği çipleri Çin'e yönlendirmiş olabileceğini de öne sürdü.

Yaklaşık bir yıl önce ABD Başkanı Donald Trump'ın istihbarat bulguları hakkında bilgilendirildiğini ancak harekete geçmediğini aktaran kaynaklar, Trump'ın Nvidia'nın çip satışlarını sekteye uğratmak istemediğini belirtti.

Kaynaklar, Nvidia CEO'su Huang'a "yabancı istihbarat servislerinin hedef aldığı ABD'lilere verilebilen uyarı niteliğindeki savunma brifingi yapılmadığını" ifade etti.

Nvidia'dan "Megaspeed'in hassas bilgilere erişimi yok" açıklaması

Nvidia Sözcüsü John Rizzo yaptığı açıklamada, Huang'ın yetkilisi olduğu Megaspeed şirketinin "diğer bölgesel müşterilerinden farksız olduğunu, hassas bilgilere erişimi olmadığını" vurgulayarak daha önce Singapur merkezli bu şirketin Çin'e çip kaçakçılığı yapıp yapmadığının soruşturulduğunu ve iddiaların yersiz olduğunun tespit edildiğini aktardı.

Rizzo, şirketin CEO'su Huang'ın Megaspeed yetkilisi Alice Huang ile görüşmelerinin beklenmedik ya da alışılmadık olmadığını, müşterilerle görüşmenin CEO'nun görevlerinden biri olduğunu savundu.

Singapur merkezli Megaspeed'den yapılan açıklamada ise şirketin iddiaları ciddiye aldığı belirtilerek, "kapsamlı iç soruşturma yürütmek için dış hukuk danışmanı görevlendirildiği ve ABD ile işbirliği içinde olacakları" kaydedildi.

NYT'nin haberinde Beyaz Saray, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) konuya ilişkin açıklama yapmadığı kaydedildi.

Çin'in Washington Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Çang ise Alice Huang'ın Çin adına istihbarat topladığı iddialarına ilişkin ABD'nin Pekin'e karşı "temeli olmayan karalama kampanyası peşinde olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
İzmir depreminde ikizlerini kaybetmişti! Anne Tülin Batmaz tüm mal varlığını vakfa bıraktı

Tüm mal varlığını bıraktı! Sayra ve Çınar'ın annesinden vasiyet
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hatay'da yük treni otomobille çarpıştı: 2 yaralı

Faciaya kıl payı! Bu araçtakiler sağ çıktı

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yoğun bakımda halay çektiği görüntü ortaya çıktı! Soruşturma dosyasına girdi

Yoğun bakımda halay çekmiş! Güllü'nün kızının görüntüsü dosyada
6 milyon lira ödeyip ömür boyu yaşayacaklardı! Yakıt giderleri artınca gemiden kovuldular

6 milyon lira ödedikleri gemiden kovuldular
Mbappe'nin bir sözü ortalığı karıştırdı! Formalarını yaktılar

Dünyaca ünlü isim bu gidişle geceleri rahat yatamayacak
Emekliye ayrılan 72 yaşındaki kadının yeni mesleği pes dedirtti

Emekliye ayrılan 72 yaşındaki kadının yeni mesleği pes dedirtti
Bahçeli ve Dervişoğlu'nun Anıtkabir'de kol kola yürümesi İYİ Partili Usta'yı kızdırdı

Bu görüntü, kendi vekilini kızdırdı: Kabul etmiyorum
Kuzey Kore'den savaş provası gibi hamle! 10 füze fırlatıldı

Dünyayı tedirgin eden haber! Peş peşe 10 füze ateşlediler