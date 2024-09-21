(İZMİR) – Türkiye'nin ev sahipliğinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla 20-29 Eylül tarihleri arasında İzmir Körfezi ve Karadeniz Zonguldak Ereğli'de düzenlenecek NUSRET-2024 Davet Tatbikatı başladı. Tatbikat bu ilk kez iki ayrı noktada gerçekleştirilecek.

Her yıl Türk Deniz Kuvvetleri ev sahipliğinde Mayın Filosu Komutanlığı tarafından icra edilen ve bu yıl 20-29 Eylül 2024 tarihleri arasında dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğli yaklaşma suları olmak üzere bu yıl ilk defa iki ayrı noktada icra edilecek NUSRET-2024 Davet Tatbikatı'nın basın toplantısı, İzmir Limanı'nda bulunan TCG Sancaktar Gemisi'nde düzenlendi. Toplantıya, Mayın Filosu Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, tatbikata iştirak eden NATO unsurlarına ait gemi komutanları katıldı.

Toplantıda tatbikata ilişkin bilgilendirmeyi ise Tümamiral Aydın yaptı.

Toplamda 490 Türk personel katılacak

Tatbikatta görev alacak milli ve yabancı unsurlar hakkında bilgi veren Aydın, şunları söyledi:

" Türkiye'nin önderliğinde İzmir Körfezi'nde ve Karadeniz/Ereğli önlerinde icra edilecek NUSRET-2024 davet tatbikatı; Güney Deniz Saha Komutanlığı tarafından planlanmıştır. Tatbikat Mayın Filosu Komutanlığı'nca sevk ve idare edilecektir. Tatbikata Türkiye'den; mayın filosu komutanı, 1. arama tarama filotillası komodoru ve 3. amfibi gemiler filotillası komodoru emrinde 1 komuta-kontrol gemisi, 1 fırkateyn, 1 korvet, 1 karakol gemisi, 6 mayın avlama gemisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 3 sahil güvenlik botu olmak üzere toplam 13 yüzer unsur ile 2 helikopter ve 1 İHA, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 2 görev uçuşu f-16 ve 1 c-130 nakliye uçağı ile bir su altı savunma görev timi, 1 hafif otonom su altı aracı olmak üzere toplam 940 Türk personel iştirak edecektir. Tatbikata Romanya Deniz Kuvvetleri'nden bir komando emrinde NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu ikiden Türkiye, İspanya, İtalya, Romanya ve Yunanistan Deniz Kuvvetleri bağlısı 5 mayın avlama gemisi, İzmir Körfezi'nde iştirak edecek."

İki ayrı görev grubu olacak

Türkiye önderliğinde Bulgaristan ve Romanya tarafından Karadeniz'e sürüklenen mayın testine karşı bu yıl 2 Temmuz'da Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu da Türk komador emrinde 1 komuta kontrol gemisi, Türkiye, Bulgaristan ve Romanya'dan birer mayın gemisiyle Karadeniz Ereğli önlerinde Nusret Davet Tatbikatımıza iştirak edecektir. Bu kapsamda değerlendirildiğinde NUSRET-2024 Davet Tatbikatı Ege ve Karadeniz'de olmak üzere ilk defa iki farklı denizde aynı anda icra edilecek olması itibariyle önem arz etmektedir. Mayın gemileri haricinde Azerbaycan, Malta, Romanya ve Umman Deniz Kuvvetleri bağlısı 4 su altı savunma timi tarafından da çok sığ sularda İzmir Ilıksu sahilinde mayın avlama harekatı icra edilecek. Nusret Tatbikatı'na dost ve müttefik ülkelerden bu yıl rekor seviyede unsur katılırken benzer şekilde 16 ülkeden 32 yabancı gözlemciyle komuta kontrol gemimizle ağırlamaktayız. Bu kapsamda özetlemek gerekirse 23 ülkeden 9 gemi, 55 saz ve yabancı gözlemci personeliyle dost ve müttefik ülke ataşelerimiz davet tatbikatımıza iştirak etmektedir. Dost ve müttefik ülkelerin yakın ilgisi ve yüksek oranda katılımı NUSRET-2024 Davet Tatbikatı'nın karşılıklı işbirliğine ve birlikte çalışabilir olan katkısının ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir. TCG SANCAK gemisinde teşkil edilecek mayın karşı tedbirleri ve harekat merkezi aracılığı ile Mayın Filosu Komutanlığı'nca sevk ve idare edilecektir. İzmir Körfez ve Karadeniz Ereğli önlerinde iki ayrı görev grubu tarafından koordineli biçimde icra edilecek tatbikat mayın döküş, mayın karşı tedbirleri ve liman ziyaretlerini içeren 3 safha olarak planlanmıştır. İkinci safha mayın karşı tedbirleri harekatı kapsamında dökülen mayınlar, mayın avlama gemileri tarafından sonarlarıyla tespit edilecek. Tespit edilen mayınlar mayın harbi dalgıçları ve insansız su altı araçlarıyla teşhis edilerek etkisiz hale getirilecek. Safha süresince 10 metreye kadar olan çok sığ sulardaki mayınlar da savunma timleri ve insansız otonom su altı araçlar tarafından tespit ve teşhis edilerek etkisiz hale getirilecek. Yine bu safhada mayın karşı tedbirleri harekatının yanı sıra gemilerimize önemli bir tehdit teşkil eden asimetrik unsurlara ve hava hedef karşı kuvvet koruma eğitimleri de icra edilecektir."

MCM Blacksea unsuları ilk kez görev yapacak

20-29 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek NUSRAT-2024 Fiili Mayın Harbi Davet Tatbikatı, bu yıl da Türkiye ev sahipliğinde müttefik ülkelerin unsurları, Türkiye'den Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvveleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı yüzer/uçar birlikleri, dost ve müttefik ülkelerden EOD timleri ve gözlemcilerin katılımıyla İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğli yaklaşma sularında gerçekleştirilecek.

Katılan birlik ve komutanlıkların mayın harbinin planlama, icra ve kıymetlendirme konularında eğitimini sağlamak, farklı ülkelerden katılan mayın harbi unsurlarının birlikte çalışabilirliğini geliştirme amacıyla gerçekleştirilecek olan tatbikat, TCG Sancaktar tarafından sevk ve idare edilecek. Tatbikata 23 ülkeden 9 gemi katılacak. Türkiye'den ise 13 gemi, 1 uçak, 1 İHA, çok sayıda tim ile birlikte toplam 940 personel katılacak.

Tatbikatta ayrıca Türkiye, Bulgaristan ve Romanya Deniz Kuvvetleri'nin Karadeniz'de sürüklenen mayınları arama, tarama ve etkisiz hale getirme maksadıyla oluşturulan MCM Blacksea unsuları da bu tatbikatta ilk kez görev icra edecek.