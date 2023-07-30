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Nusaybin'de Husumetli Aileler Arasında Silahlı Kavga Görüntüleri Ortaya Çıktı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2'si ağır 6 kişinin yaralandığı husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, bir işyerinin önünde karşılaşan ailelerin önce yumruklarla kavga ettiği, daha sonra üzerlerinde bulunan tabancalarla birbirlerine ateş ettikleri yer alıyor.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2'si ağır 6 kişinin yaralandığı husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, bir işyerinin önünde karşılaşan ailelerin önce yumruklarla kavga ettiği, daha sonra üzerlerinde bulunan tabancalarla birbirlerine ateş ettikleri yer alıyor.

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Akkuş - Güncel

Nusaybin Mardin kavga Güncel Haberler

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