Nusaybin'de Husumetli Aileler Arasında Silahlı Kavga Görüntüleri Ortaya Çıktı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2'si ağır 6 kişinin yaralandığı husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, bir işyerinin önünde karşılaşan ailelerin önce yumruklarla kavga ettiği, daha sonra üzerlerinde bulunan tabancalarla birbirlerine ateş ettikleri yer alıyor.