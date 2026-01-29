Haberler

Nurdağı ilçesinde rezerv ve kırsal alanlardaki deprem konutlarının 7 bin 500'ü tamamlandı

Güncelleme:
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan konutların yerine rezerv ve kırsal alanlarda yürütülen çalışmalar kapsamında 7 bin 500 konutun yapımı tamamlandı.

Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde devletin imkanlarının seferber edildiğini söyledi.

Nurdağı'nın yapı stoku ve nüfusuna oranla ağır hasar alan ilçelerden biri olduğunu söyleyen Erciyas, şöyle konuştu:

"Asrın felaketinin ardından ilçemizde rezerv ve kırsal alanlar dahil olmak üzere 7 bin 500 konut planlandı ve çok şükür bunlar tamamlandı. Geçtiğimiz ay kura çekimleri yapıldı. Rezerv alanlara ilişkin kura süreçleri sona erdi, anahtar teslimleri devam ediyor. Vatandaşlarımıza yeni yuvaları hayırlı olsun. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."

Erciyas, depremlerin ardından ilçede yaklaşık 500 dönümlük rezerv alanda da 3 bin 220 konut ile 1170 iş yerinin yanı sıra eğitim ve sağlık tesisleriyle de bütüncül bir planlama yapıldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
