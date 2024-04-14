Notre Dame Katedrali Restorasyonu Bu Yıl Tamamlanacak

Fransa'nın başkenti Paris'te 15 Nisan 2019'da çıkan yangında hasar gören kentin tarihi simgelerinden Notre Dame Katedrali'ndeki restorasyon çalışmalarının bu yıl tamamlanması hedefleniyor.

2019'daki yangından önce her sene yaklaşık 14 milyon turistin ziyarette bulunduğu katedralin restorasyon çalışmaları 5 yıldır devam ediyor.

Temeli 1163'te atılan ve tamamlanması 3 asır süren katedralin yangından sonra başlatılan restorasyonunun bu yılın sonunda bitirilmesi planlanıyor.

Fransa'da en çok ziyaret edilen tarihi yapılardan olan katedralin 8 Aralık'ta kapılarını yeniden ziyarete açması öngörülüyor.

AA muhabiri, 2019'da çıkış nedeni hala belirlenemeyen yangından 5 yıl sonra katedralin restorasyon çalışmalarında gelinen son noktayı derledi.

Katedral, kulesine kavuştu

Katedralin gözdesi 96 metrelik kulenin iskeletini oluşturan yaklaşık 1000 parça ahşap, Lorraine vilayetindeki atölyede marangozlar tarafından yapıldı.

Ardından kulenin iskeleti yapboz misali tarihi katedralin üzerine monte edildi ve kurşunla kaplandı. Yeni kulenin ağırlığı 600 ton oldu.

Katedraldeki yangından etkilenen orgun yaklaşık 8 bin borusunun temizliği ise devam ediyor. Bu enstrüman, ülkedeki en büyük iki orgdan biri olma özelliğini taşıyor.

Ciddi ilerlemeler kaydedilen restorasyon çalışmaları kapsamında katedralin nefinin ve korusunun ahşap iskeletleri tamamlandı.

Yapının iç kısmındaki temizliğin yanı sıra çökmüş tonoz ve duvarların restorasyon çalışmalarında da sona yaklaşıldı.

Katedralin Gotik tarzının önemli unsurlarından olan vitray pencereler de temizlendi.

Yangın sonrası yapıdan çıkartılan bazı statüler ise asli haline kavuştuktan sonra katedraldeki eski yerlerine konuşlandırıldı.

Katedral, 2019'da büyük ölçüde hasar gören ahşap vaaz kürsüsüne tekrar kavuştu.

Yangından sonra katedralin restore edilmesi için 150 ülkeden toplam 340 bin bağışçıdan 846 milyon avro gibi rekor bağış toplandı.

Ülkenin en zengin ailelerinden Arnault, Bettencourt ve Pinault aileleri, tarihi ibadethaneye bağış yapanların arasında yer alıyor.

Restorasyon sürecinde 100'den fazla şirketin katkıda bulunduğu tarihi yapının onarımcıları arasında taş ve cam ustaları, marangozlar gibi farklı zanaatkarlar bulunuyor.

Ana şantiyesinde yaklaşık 500 kişinin görev aldığı katedralin kule, cam, tabloları gibi bölümlerinin yapımı veya yenileme çalışmaları için ülke genelinde farklı atölyelerde çalışanlar da eklendiğinde bu sayı 1000'in üzerine çıkıyor.

Katedral yangını beyaz perdeye konu oldu

Fransız yönetmen Jean-Jacques Annaud'un katedral yangınını konu alan "Notre Dame Yanıyor" adlı filmi 16 Mart 2022'de vizyona girdi.

Katolikler için önemli konuma sahip Notre Dame Katedrali'nde 15 Nisan 2019'da yangın çıkmıştı.

Yangında ciddi hasar gören yapının mimari özelliklerini büyük ölçüde koruyacak şekilde restorasyon süreci başlatılmıştı.